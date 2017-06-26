中国工信部称工业经济保持平稳持续增长 结构不断调整优化

路透北京6月26日 - 中国工业和信息化部党组撰文称，十八大以来，中国推进新型工业化，聚焦智能制造的主攻方向，推进信息化与工业化深度融合。坚决顶住经济下行压力，保持工业经济平稳持续增长；并深化供给侧结构性改革，推进工业结构不断调整优化。

工信部网站周一刊登其在《求是》刊文指出，面对近年来严峻复杂的国内外经济形势，坚持稳中求进工作总基调，坚持分业施策，推动出台了石化、机械、纺织、建材等行业调结构、促转型、增效益方案。

同时推动实施涉企收费清单管理，为企业减轻负担1,000亿元人民币以上，取消涉企保证金项目150项以上。

此外，着力稳定有效投资，推动成立了国家集成电路产业投资基金和国家中小企业发展基金，完善民间投资环境，工业投资规模从2012年的15.5万亿元增长到2016年的22.8万亿元。

并着力增强有效供给，努力扩大信息消费、汽车消费、绿色消费。2013-2016年，信息消费年均增幅高达21%，为同期最终消费增速的2.4倍；2016年，中国汽车产销量突破2,800万辆，连续八年位居全球第一，其中新能源汽车销量达50.7万辆，连续两年位居全球第一。

工信部数据显示，2012-2016年规模以上工业增加值平均增长8%以上，全年全部工业增加值从2012年的20万亿元增长到2016年的24.8万亿元。2013-2016年，全国规模以上工业企业主营业务收入年均增长3.8%，利润总额年均增长3.1%；电信业务总量、软件和信息服务业收入年均增速分别达37%和17%。

文章并称，在全面完成“十二五”淘汰落后产能目标任务的基础上，2016年钢铁、煤炭去产能分别超过6,500万吨、2.9亿吨，超额完成年度目标任务。（完）

欲浏览原文，请点选：here