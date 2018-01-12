中国创新投资拟收购美国可充电锂硫电池技术公司部分股权

路透香港1月12日 - 主要从事新能源电池等业务的中国创新投资有限公司(1217.HK)周五称，该公司与拥有可充电锂硫电池技术的全美能源公司（Power Energy Solutions, Inc.）签署一份投资框架协议，拟收购或认购对方部分股权。

根据框架协议，中国创新投资拟通过支付现金、发行可换股债券或以组合的方式支付收购代价，具体交易对价及条款，将结合该公司对全美能源公司尽职调查结果和第三方独立评估进行确定。

该公司在联交所的声中称，“各⽅同意签署本框架协议后，各⾃开展⼯作，尽⼒在本协议签署后六个⽉以内签署正式协议。”

全美能源公司是一家依据美国加利福利亚州法律注册成立的公司，该公司的可充电锂硫电池技术，可以将现有锂电池的容量最⾼提⾼80%，硅-碳阳极材料的每克容量可达1,200毫安时（1200mAh/g），是现有⽯墨阳极材料的三倍，通过结合使⽤硫化锂-碳阴极材料，将制造出比现有锂电池容量最多⾼出80%即每千克450瓦时（450Wh/kg）的新型可充电锂硫电池。

中国创新投资今天收市持平于0.026港元。（完）

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