中国前三季险资运用收益率升至4.05% 预计利润同比增18.31%--保监会

路透北京11月9日 - 中国保监会周四称，前三季度保险资金运用收益率为4.05%，较去年同期上升0.1个百分点；前三季保险公司预计利润为1,857.02亿元人民币，同比增长18.31%。

保监会统计信息部副处长段海洲在新闻发布会间隙并指出，险资运用收益同比提高主要是股票投资收益较好，前三季度股票收益率达到6.94%，同比上升3.88个百分点。

“在固定收益方面，由于市场利率明显上行，债券价格下降，投资交易难度加大，保险公司固定收益类投资占比和收益率双降。”保监会称。

保监会新闻稿显示，前三季度，保险公司资金运用余额14,6471.73亿元，较年初增长9.38%。其中，银行存款与债券合计余额71,382.78亿元，占比48.73%，较年初下降1.97个百分点；股票和证券投资基金18,831.91亿元，占比12.86%，下降0.42个百分点。

资金运用收益为5,814.31亿元，同比增长20.41%。其中，债券收益1,539.76亿元，增长7.30%。

新闻稿并指出，前三季度全行业实现原保险保费收入30,457.32亿元人民币，同比增长21.01%；万能险业务规模保费占比下降。

前三季度，从人身业务结构看，普通寿险业务规模保费占比49.38%，较去年第上升13.18个百分点，万能险占比下降18.48个百分点；分红险占比上升6.88个百分点。

此外，保险公司积极探索基础设施 、供给侧改革、债转股等领域的投资机会，实现长期股权投资和其他投资收益2,593.62亿元，增长19.44%。

保监会并称，保险科技广泛运用，互联网保险公司业务快速发展。前三季度，四家互联网保险公司实现原保险保费收入64.64亿元，同比增长133.77%。（完）