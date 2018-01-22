（更正）去年中国保险资金收益率升至5.77% 今年仍从严监管坚决整顿市场乱象

（更正内文第五段“6.363”亿元有误，应改为“6,363”亿）

路透北京1月22日 - 中国保监会周一公布，去年保险公司预计实现利润2,567亿元人民币，同比增长29.72%；保险资金收益率5.77%，较去年同期上升0.11个百分点。今年则要以重塑保险监管为契机，坚持从严监管，坚决整顿市场乱象。

保监会提供的新闻稿称，今年保监会要聚焦股权、资本、资金运用等突出风险和农业保险、中介市场、互联网保险等重点领域，开展专项检查，坚决整顿市场乱象，严厉打击违法违规行为和市场乱象，形成高压震慑。

“（今年）要进一步深化保险改革，全面扩大保险对外开放，加快补齐短板、加强薄弱环节监管制度建设。”新闻稿称。

新闻稿指出，去年保险机构整改工作扎实推进，非理性举牌、境外收购等激进投资行为得到有效管控，一些业务领域乱象问题得到初步遏制，监管短板得到逐步弥补，监管制度笼子更加严密。

“（去年）万能险保户储金及投资款增长6,363亿元，同比下降50.29%，占规模保费比例为19.95%， 占比下降16.9个百分点。”保监会在发布会上称。

数据显示，2017年保险业保持较快发展，但增速有所放缓，同比下降9.74个百分点。保监会统计信息部副主任王蔚会后表示，这主要是因为加强中短存续期产品的监管导致此类产品规模下降较快。

具体看，2017年保险行业实现原保险保费收入3.66万亿元，同比增长18.16%；保险业资产总量16.75万亿元，较年初增长10.8%。从寿险业务结构看，普通寿险业务规模保费占比47.2%，较去年底上升11.1个百分点。

去年保险资金运用收益8,352.13亿元，同比增长18.12%，其中债券收益2,086.98亿元，增长11.07%；股票收益1183.98亿元，增长355.46%。

“总体看，保险市场发展稳中向好，产品保障功能凸显，资金运用收益稳步增长，保险科技广泛应用，行业风险防控能力持续增强。”新闻稿称，利润情况较好主因资金运用收益好， 其中股票收益增长幅度较大。

此外，2017年，保险公司资金运用余额14.92万亿元，较年初增长11.42%。其中固定收益类余额7.09万亿元，占比47.51%，下降3.19个百分点；股票和证券投资基金1.84万亿元，占比12.30%，下降0.98个百分点。（完）