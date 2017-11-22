中国政府紧急叫停网络小额贷款牌照发放 中资金融股美国ADR重挫

路透北京11月21日 - 中国金融监管机构周二采取措施打击快速增长的网络小额贷款市场，美国上市中国金融企业股应声下挫。中国当局愈发担忧网络小额信贷问题。

看过当局通知内容的消息人士对路透透露，中国一高层政府机构向省级政府发布紧急通知，要求暂停新批设网络小额贷款公司。

据消息人士，该机构还要求各地监管部门，禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。

暂未联系到国务院新闻办公室和中国人民银行置评。

网络贷款公司趣店(QD.N)股价大跌近20%。收盘跌幅缩减至3.83%，报19.31美元。

趣店(BABA.N)是中国国内面向大学生和年轻白领提供分期消费的金融服务平台，该公司去年实现盈利。阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金服是其股东之一。

趣店发行价为每股24美元，IPO筹资约9亿美元。发行价高于预期，凸显美国投资者对快速成长的中资企业的需求旺盛。

周二，吴江鲈乡小贷(CCCR.O)和拍拍贷(PPDF.N)分别收跌8.8%和14.0%，本月刚刚上市的简普科技(JT.N)挫跌10.8%，信而富(XRF.N)收高3.3%。

提供小额贷款、尤其是通过网络提供小额贷款的公司在过去一年快速扩张，部分归因于宽松的政府规定。

此类公司满足了在银行吃到闭门羹的个人对信贷的需求。银行通常更青睐大型企业客户。但非银行机构提供的此类小额贷款的利率非常高。

根据Cambridge Centre for Alternative Finance，去年通过中国网络平台的消费者借贷增长逾两倍至近1,400亿美元。

在此之前，就有传言中国可能整顿消费者借贷。而就在几天前，乐信(LX.O)向美国证券交易委员会申请IPO，融资规模为5亿美元，为该行业一连串的企业上市活动再添一笔。(完)