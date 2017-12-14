中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年

路透北京12月14日 - 中国11月工业、投资增速继续回落，消费增速略升，基本符合市场预期，预示四季度经济将有所回落，但波幅不会过大；预计12月将继续保持平稳走势，实现全年经济增长目标已成定局。

分析师指出，美国加息消息落地后，中国央行周四象征性调高MLF和逆回购操作利率5个基点，在大方向上货币政策仍维持目前稳健中性的态势，年内几乎没有上调基准利率的可能性，去杠杆、防风险依旧是政策大方向。

“从11月的投资、工业数据看，虽然比10月增幅有所放缓，但环比下降的幅度明显收窄，显示中国经济缓中趋稳的特征明显，加之此前公布的外贸数据明显好于预期，对经济有一定上拉作用。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，预计四季度GDP增幅会在6.7%左右，今年整体走势保持平稳态势。

他分析认为，总体来看，今年宏观经济的走势都是波澜不兴，走势平稳，也符合市场预期，预计12月仍会保持这一态势，月度之间的数据波幅不会太大，政策方面也会保持平稳。

中国国家统计局周四公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略高于路透调查预估中值的6.0%，为年内次低；社会消费品零售总额同比增10.2%，与路透调查预估中值一致。

1-11月固定资产投资同比增长7.2%，亦与路透调查中值一致，该数据继续创1999年12月以来最低；前11月民间固定资产投资同比增速亦回落至5.7%。

国家统计局新闻发言人毛盛勇在发布会上表示，在去年同期基数比较高、近期国际上不确定性增多的情况下，特别是最近在紮实推进结构改革、污染防治的背景下，国民经济能继续保持稳中向好的发展态势，并且在向高质量发展迈进，显示出较强的稳定性和韧劲。

“但也要看到，外部风险变数依然较多，向高质量发展的挑战依然较大。”毛盛勇称，下阶段要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

海通证券宏观分析师姜超认为，11月经济数据虽然需求端较10月略有改善，但受环保限产影响，生产仍在降温，四季度经济下行压力仍大。上周的中央政治局会议强调推动高质量发展，意味着高速发展不再是主要追求目标，2018年的经济增速目标或被继续淡化，不会重走大力刺激投资的老路。

11月宏观数据较符合预期，债市反应不大。周四在美联储升息之后，中国央行公开市场逆回购及MLF利率跟随上行，但幅度仅5个bp及MLF放量却显温和，交易员称，现券及期货早盘反响偏暖，在央行操作公告出炉后走势十分稳定，活跃券波动幅度仅约1个bp。

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2ypctTi

中国房地产开发销售图表：tmsnrt.rs/2yp1uZW

**投资增幅持续创新低**

由于环保限产政策的持续以及年末财政支出空间小等多重因素，中国1-11月固定资产投资增速继续创下近18年新低，分析师认为12月增速还将继续放缓。

民生银行研究院宏观分析师袁雅珵指出，分项来看，前11月基建投资受制于资金约束继续小幅放缓，但仍是投资主要支撑；在当月一线城市地产销售有所回暖、资金来源和土地购置有所回升的带动下，地产投资回落幅度有所放缓，表明地产投资韧性仍强，但可持续性尚待观察；在外需较为平稳、利润较快增长的支撑下，制造业投资低位企稳。

“考虑到财政支出持续放缓，年底财政支出空间弱于往年，投资将继续承压，预计12月固定资产投资增速或将继续小幅放缓，”她称。

国开证券研究部副总经理杜征征表示，11月基建投资大幅反弹5.1个百分点是稳定投资增速的重要原因，与当月财政支出下降9.1%产生分歧，不过考虑到去年同期基数较低以及前期财政投放支出节奏较快的滞后效应，基建投资短期保持15%左右的增速还是比较稳定的，但明年大部分时间仍面临低于15%的可能。

至于房地产投资方面，他认为，小幅回落1.0个百分点主要受销售回落的滞后影响与房地产融资偏紧拖累，不过总体而言仍然是温和回落；11月房地产销售面积和销售额反弹则主要是因为去年的低基数。

统计局发言人毛盛勇表示，投资将在优化供给结构上或者提升供给质量上发挥关键作用，消费正日益成为经济增长的主拉动力，但并不否定投资的重要性，未来中国投资的发展空间仍然巨大。

他强调，消费对经济增长的贡献不断在提升，从过去经济增长更多依靠投资和出口拉动为主，逐步转向更多地依靠消费，说明经济增长的动力格局发生了重大的调整，投资的适度放缓不一定会下拉经济增长速度。

消费增速的小幅回升，得益于双11销售良好，对零售消费有较大提振作用。“其中通讯器材在去年同期基数较高的情况下仍取得33.9%的大幅增长，化妆品、家用电器类商品表现优异，地产相关商品销售表现一般，汽车与石油制品一降一升。居民收入平稳增长，有利于消费的稳定，2017年表现略差于2016年。”杜征征称。

**明年经济将延续平稳**

对于明年的经济形势，毛盛勇认为，当前中国经济形势运行总体平稳、稳中向好的态势明年还能够延续。尽管全球不确定性可能会有所增多，但发达经济体，包括新兴经济体都呈现复苏的态势，结合国内消费对经济增长的贡献持续提升的良好态势来看，都对明年经济增长提供较好的支撑。

长江养老保险首席经济学家俞平康预计，四季度GDP增速在6.7%，明年一季度在6.6%-6.7%，四季度不会发生基准利率的上调，明年一季度则取决于美国的加息步伐。但总体而言，由于中国的货币环境与国外明显不同，通过资管新规约束银行的信贷创造而导致货币条件的收紧会更加明显。

他并分析，当前经济增长总体平稳，而财政资金在过去几轮保增长措施中已显不足，财政政策没有大幅宽松的必要；货币政策方面，当前全球流动性收紧、利率上行，未来可能会为避免资本外流而被动收紧货币政策，但预计是小幅趋紧，维持去杠杆下中性偏紧的货币政策。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，明年防风险是第一位的，补短板重要性会提升，军民融合乡村振兴会加大力度，货币政策稳健中性，会保持偏紧的节奏。结合昨天美联储加息，中国上调公开市场利率，基本符合预期。

“未来国内利率看三个因素，一是美联储加息节奏，二是国内经济运行，三是监管影响，总体我们认为无风险利率会到4.1-4.4%，利率易升难降，降的话会在下半年。”他称。

随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

中共中央政治局12月8日召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。

以下为中国11月数据详情：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.1 6.0 6.2 5.8~6.5 6.2

固定资产投资(不含农户)(1-11月) 7.2 7.2 7.3 7.0~7.3 8.3

社会消费品零售总额 10.2 10.2 10.0 7.9~10.8 10.8

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