即时观点：中国10月工业、投资和消费逊预期 四季度经济下行压力加大（更新版）

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资料图片：2015年8月，中国北京，一家车厂的生产线。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京11月14日 - 中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10%，均低于路透调查预估中值的6.3%和10.4%，且均为年内次低。

1-10月固定资产投资同比增长7.3%，亦低于路透调查中值7.4%。该数据创下1999年12月以来最低。

国家统计局数据并显示，10月工业、消费和投资的环比增速分别为0.50%、0.74%和0.52%；1-10月民间固定资产投资同比增长5.8%。

10月详细数据：

--工业增加值同比上涨6.2%（路透调查中值为上涨6.3%）

--社会消费品零售总额同比上涨10%（路透调查中值为上涨10.4%）

--1-10月固定资产投资同比上涨7.3%（路透调查中值7.4%）。

中国工业增加值/PMI图表： tmsnrt.rs/2zyEXyh

中国房地产开发投资、商品房销售及库存图表：tmsnrt.rs/2zWhwQh

以下为分析师评论摘要：

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

固定资产投资增速继续回落，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增速回落0.2个百分点至19.6%。鉴于年内实现6.5%增长目标无忧，在年底之前刺激基建投资概率不大，因此未来两个月基建投资增速可能会进一步温和下滑。10月份制造业投资累计同比增速从上个月的4.2%降至4.1%，这已经是制造业投资增速连续第四个月放缓。鉴于制造业投资在固定资产投资中占比大于房地产投资和基建投资，因此制造业投资增速持续放缓对固定资产投资整体增速的拖累不容忽视。制造业投资增速持续下滑说明制造业企业在目前需求复苏和工业品价格上涨的背景下资本开支的意愿依然较弱，同时在金融去杠杆推动资金“脱虚向实”的过程中，实体经济的融资成本也在上升，大部分民营和中小企业的融资难、融资贵的问题没有明显改善，这也在一定程度上阻碍了他们的投资步伐。10月份民间投资增速连续第四个月放缓，从6月的7.2%降至的5.8%。政府持续出台一系列激发民间投资的政策（包括最近的普惠降准），如果这些政策在未来能得到有效落实，制造业投资和民间投资有望企稳回升。

房地产投资累计同比增速在三季度稳中有升，是支撑固定资产投资平稳增长的重要因素，但10月份出现小幅下滑，累计同比增速降至7.8%。但房地产销售累计同比增速连续第四个月放缓，反映棚改货化政策效应开始减弱。但鉴于整体房地产去库存态势依然维持，开发商在现金流较为充沛的情况下拿地意愿较为积极，土地购置面积累计同比增速分别比上个月提高0.7个百分点。鉴于金融监管趋严，居民部门通过消费贷曲线进入房地产市场的变得越来越困难，因此房地产销售增速未来将继续放缓，因此房地产投资增速预计会进一步回落。

10月份工业增加值同比增速在上个月反弹之后，重新回落，从6.6%降至6.2%，与此前公布的制造业PMI和发电量双双回落互相印证。虽然最近几个月虽然PPI依然维持强势，但10月份PMI中的产成品库存上升，同时原材料库存下降，说明企业在终端需求回落的情况下补库存意愿开始下降。

10月社会消费品零售总额增速从上个月的10.3%降至10.0%，其中主要是可选消费品中的汽车销售和房地产相关产品的家具和建材都出现不同程度的回落。我们预计四季度消费依然是经济增长的重要支柱，但从消费结构来说，会更加倾向于服务类的消费。鉴于国内补库存周期进入尾声，从固定资产投资和社会消费品零售总额增速可能会持续放缓，因此我们认为四季度海外需求改善将成为支撑国内工业生产景气度的重要因素。

中国经济前三季度录得6.9%的超预期增长，即便四季度放缓至6.6%-6.7%，全年增长也应该在6.8%左右，大幅超越年初设定的6.5%的增长目标。从这个角度上来说年内增长层面无忧。虽然明年在工业品补库存需求走软和棚改货币化效应减弱的背景下，明年经济增速可能会回落至6.5%左右，但在整体经济向消费和服务业转型过程中，就业势头良好，加上目前来看实现GDP到2020年翻一番的目标也没有太多悬念，因此我们预计政府在货币财政政策层面也无需再次启动逆周期操作，而把更多的精力放在结构性改革上。

--民生银行研究院宏观分析师 袁雅珵：

投资增速回落源于多重因素影响：一是国庆及中秋假期叠加导致今年10月工作日比去年同期减少1天；二是十九大期间部分企业限产停产；三是四季度财政支出乏力；四是各地陆续开始实施秋冬采暖季错峰生产，对投资造成负面影响。

从单月增速看，10月投资增长3.2%，较9月回落3个百分点。分项来看，基建投资受制于财政支出压力以及贷款额度，增速较9月大幅回落4.1个百分点至11.6%；制造业投资增速在供需双弱的约束下，于低位继续放缓1个百分点至1.2%；楼市销售持续降温与消费贷收紧已致居民中长期贷款与短期贷同步放缓，资金进一步承压使得房地产开发投资增速较9月下降3.6个百分点至5.6%。

此外，1-10月民间投资同比增5.8%，比1-9月回落0.2个百分点；10月当月民间投资增长1.2%，比9月回落2.7个百分点。民间投资占总体投资的比重为60.6%，较上月略升0.1个百分点。环保限产与出口回落掣肘企业投资意愿，民间投资仍显乏力。

今年最后两个月，在财政支出压力较大、房地产信贷力度收紧及秋冬季限产的背景下，预计投资增速下行压力仍大。

--中原银行首席经济学家 王军：

10月数据明显受到房地产市场继续回落的影响，投资消费呈现弱势，金融去杠杆强监管也对信贷，社融产生负面冲击，经济较三季度小幅放缓已成定局。

未来这种弱投资，弱消费格局还将延续，但是增长放缓不改结构调整仍在进行的事实，不必过于担忧整体经济质量。

--招商证券宏观分析师 张一平：

从结构上看，10月工业增速回落主要是由于制造业生产放缓所致，10月制造业增加值同比增长6.7%，较上月回落1.4个百分点。出口增速回落是制造业增长放缓的主要因素，10月出口交货值同比增长7.5%，较9月回落2.3个百分点。另外，今年10月国庆叠加中秋假期，工作日天数低于去年同期也对工业增速有一定的不利影响。并且，华北地区环保压力趋严，钢铁等重化工业开工率在10月明显下滑也是10月工业增速回落的原因之一。

基建投资稳定增长，本期增速与上期增速大致持平。制造业和民间投资低迷依然拖累整体投资表现，前10月制造业投资同比增长4.1%，连续4个月回落，民间投资前10月同比增长5.8%，较上期回落0.2个百分点。房地产投资前10月表现依然较为稳定，前10月同比增长7.8%，较上期回落0.3个百分点。不过房屋施工面积跌至2.9%，而开发商土地购置面积增速继续上升，这显示地产名义投资增速的稳定可能与土地购置费用关系较为密切。目前房地产销售和投资资金到位增速均在不断回落，开发商资金压力上升的情况，其购地冲动也将受到抑制，短期内土地购置费用恐难以维持当前较快增长的态势，地产投资增速将面临较大的下行压力。

10月社会消费品零售总额大幅低于市场预期。一方面，地产后产业链商品销售继续走低，10月家电销售同比增长5.4%，建筑及装潢材料销售同比增长6.1%，均较上期明显回落。另一方面，社销指标主要涵盖商品销售，不包括旅游、娱乐等服务消费，有可能低估了10月长假期间的居民消费需求。再者，社销指标还包括销售给企业的商品零售额，10月工作日偏少，可能对企业消费也有一定的影响。从10月网购数据看，居民消费需求依然较为旺盛。前10月网上商品和服务消费同比增长34%，明显高于去年同期水平，也高于年内平均增速。

总体看，工业和投资增速回落幅度均在预期之内，消费增速虽然低于预期，但这与指标本身的统计口径有一定的关系。国内经济即将进入淡季，短期内实体经济指标的同比增速将进一步放缓，但稳增长压力较低，国内宏观经济政策不会出现明显调整。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、高江：

主要数据来看，固定资产投资方面，工业投资增速仍显缓慢，增速与1-9月份持平，不过对环保影响较大的采矿业降幅由前月的扩大变成了收窄，与我们此前预计的环保督查力度将于四季度有所放缓的预期一致。基建投资（不含电力）增速比1-9月份回落0.2个百分点，11、12月财政支出空间较去年同期少8000亿（若今年无超预算支出的情况下），财政资金对年内基建增长的增速或将继续下滑。

房地产市场方面，限购限贷及严查消费等调控政策的效应逐步显现，房地产销售、投资均继续放缓，短期内难改下行趋势，此前公布的居民中长期贷款明显缩量也印证了这一点。10月消费小幅回落，地产相关消费与汽车消费回落（1-10月汽车销量增速较三季度稍有回落）或是影响消费增速不及预期的主要原因。

整体来看，结合此前公布的表现平稳的官方制造业PMI数据，10月经济表现整体呈现稳中趋缓的态势，符合我们之前对四季度经济下行压力将有所加大的趋势预期，且具体经济指标也都在合理预期范围之内。较为稳定的经济表现，也将巩固决策层维持现有去杠杆、严监管宏观经济政策基调的决心，年末流动性大概率仍将整体维持紧平衡态势。

--天风证券固收团队：

10月工业增加值同比增长6.2%，较上月大幅下滑0.4个百分点，为年内次低值，累计同比增长6.7%，主要工业品中，水泥、有色、乙烯、汽车产量和发电量同比增速均有不同程度下滑，仅钢材产量增速降幅略有收窄，整体生产水平有所下滑，既有需求走弱的因素，也有限产因素，工业产出正向缺口继续收窄；

固定资产累计增速继续下滑至7.3%，再创最低增速，当月同比增速降至3.2%，实体经济整体投资需求持续下滑，资金来源累计增速小幅回升至3.6%，预算内资金、国内贷款和自筹资金同比增速均有小幅回升；

10月房地产投资累计同比增速下滑0.3个百分点至7.8%，为年内最低水平，土地购置面积累计增速继续上涨至2012年以来最高增速，新开工面积累计增速连续4个月下滑，销售增速继续下降，资金来源增速继续下滑，房地产整体投资水平仍然较高，投资意愿依然比较强；

10月基建投资累计同比增速持平在15.9%，当月增速大幅下降至11.6%，地方政府债务风险监管对地方政府的投资能力有一定拖累，制造业投资累计同比增速下降至4.1%，当月增速下降至1.2%，制造业企业投资意愿整体仍然偏弱；

社消当月同比增速下降至8.6%，与双十一的延期消费有一定关系，其中，伴随着房地产销售下滑，家电、家具、建材零售增速均有所下滑，汽车零售增速也明显下降；

生产、投资、消费数据全面回落，国内需求整体下降，经济增长边际继续下滑，但需考虑决策层对经济下滑的容忍度以及通胀预期对债市的负面影响。

--九州证券经济学家 邓海清：

10月经济数据略低于市场预期，经济早已高点出现，2017年经济“前高后低”得到充分验证。支撑经济向好的两大支柱：出口+房地产投资，动能高点已经逐渐显现，经济面临高位回落，经济“前高后低”。

10月规模以上工业增加值同比6.2%，低于市场预期，主要与经济“出口+房地产投资”两大动能的回落有关，同时，10月重要会议召开，生产提前也部分拉低了10月工业增加值。至于国庆放假的因素，则由于同比被基数效应抵消。

1-10月房地产开发投资同比增速小幅回落至7.8%，反映出房地产调控政策对投资的影响正逐渐显现。尽管目前房地产企业拿地的动机较为充足，但在销售出现下滑的情况下，一方面房地产企业在没有预售款的情况下，会相对谨慎开工；另一方面，房地产开工到销售周期相对短期，房地产企业为避免大量的库存，同样不会在销售下滑的情况下，加快开工投资。总体上，我们认为，在房地产调控政策下，销售的回落会导致投资的下滑，而拿地的增加并不会直接导致投资的进一步增加，房地产投资下滑趋势明显。

10月社会消费品零售总额同比10%，同样低于市场预期，反映出经济的回落下，消费的顺周期性，此外，中国消费的低迷局面，表明通过“消费贷”刺激消费是饮鸩止渴，寅吃卯粮，反而会导致更大的麻烦。

固定资产投资增速下滑，创1999年以来最低值，制造业固定资产投资增速仅为2.7%，所谓“朱格拉周期”、“产能投资周期”再度证伪。此轮工业企业利润回升本质上是通过行政之手获取了垄断利润，一旦开始投资新产能则其供给收缩的逻辑基点将被破坏，所以即使工业企业利润回升，也不会开启所谓“新周期”。

--海通证券宏观团队 姜超、于博：

10月工业增加值同比增速回落至6.2%，发电量增速、各主要工业品产量增速纷纷下滑。受前期需求走弱以及环保限产影响，工业生产明显降温。

10月固定资产投资增速5.8%，较9月基本持平。三大类投资中，制造业投资仍处低位；基建投资小幅反弹，是投资的中流砥柱；而房地产投资拐头向下，增速降至年内次低点，成为主要拖累。

10月地产销量同比增速-6.0%，创15年3月以来新低。地产去库存政策力度减弱、楼市调控再度加码，以及房贷利率再创新高，令地产销售持续降温。受地产销售转弱影响，10月土地购置增速下滑，新开工增速转负，未来地产投资依然承压。

10月社消零售增速10.0%，限额以上零售增速7.2%，均较9月下滑，并创下3月以来新低。其中，必需消费品增速有所回升，但可选消费品增速普遍下滑。占比较高的汽车、石油及制品，以及地产相关的家电、家具、建材增速均回落。

10月经济再度走弱，其中工业、消费、出口均下滑，投资低位持平。而作为经济领先指标的地产销量和社融也都大幅回落，这都意味着四季度经济下行压力渐增。但近期央行行长讲话称防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务，意味着货币政策难松。

--德国商业银行经济学家 周浩：

很明显投资和财政支出在放慢，从中央的角度看，既然今年经济增长没有特别大问题的话，也没有必要增加额外的刺激，从经济本身来看，似乎政府的作用还是相当大，意味着未来去泡沫去杠杆政策对经济的拖累也会更大一点。

--国信证券宏观固收团队：

10月工业生产略低于预期。10月工业增加值同比6.2%，较9月回落0.4%，绝对水平为年内第二低位（第一低位是8月的6.0%）。分行业看，10月采矿业同比-1.3%，制造业6.7%，公用事业9.2%，分别较9月变动2.5%、-1.4%和1.4%。分产品看，10月十种有色金属、钢材及汽车日均产量回落，但原油加工量、乙烯和发电量日均产量回升。展望11月，固定资产投资快速下滑也将拖累工业生产，预计工业增速会进一步回落至6%。

10月当月固定资产投资增速再创十多年新低，基建、房地产和制造业增速全线回落。1-10月固定资产投资累计增速7.3%，较9月回落0.2%。单月投资增速3.2%，大幅回落3%。分行业来看，制造业单月投资增速1.2%，比上月回落1%，房地产5.6%，回落3.6%，基建15.1%，回落4.9%。

10月房地产销售面积和销售额同时负增长，本轮经济回暖的需求端拉动进一步衰减。10月商品房销售面积单月增速-6%，较9月快速回落4.5%，销售面积连续两个月负增长。销售额方面，10月当月增速-1.7%，增速由正转负。“金九银十”是房地产行业的旺季，在房地产政策严控背景下，今年旺季不旺，房地产销售下行预期进一步稳固。

10月消费增速略低于预期，可能是需求后移所致。10月社会消费品零售总额同比增长10%，较9月回落0.3%。其中商品零售回落0.4%，餐饮回升0.1%，商品零售的回落是主要原因。考虑到“双11”促销规模较大，不排除10月消费需求有所后移。

--国开证券研究部副总经理 杜征征：

工业回落主要是由于环保限产等因素影响，也是比较符合市场预期的，未来几个月还是要关注后续执行力度的影响，但应该不会有太大的起伏波动。

投资方面，和市场预期差不多，增速的回落主要是由于此前支撑投资的基建回落比较大，回落了4.1%。

消费明显低于市场预期，是因为靠房地产支撑的家居建材等，以及汽车销售等基本全面回落。总的来看，这几项经济指标的走势在年底应该是稳中略下行的态势，不会有太大波动。

--西南证券宏观分析师 杨业伟：

今日统计局公布数据显示经济增速如预期回落。10月工业增加值同比增长6.2%，增速较上月放缓0.4个百分点。随着出口增速放缓，出口交货值增速回落，同比增速较上月下降2.3个百分点至7.5%，带动计算机、通信和其他电子设备制造业等出口占比较大行业工业增加值增速回落，较上月下降3.5个百分点至12.8%。需求总体放缓，供给继续受到抑制环境下，生产面增速将持续下行。

需求全面回落，基建投资明显回落。投资需求再度下行，10月当月投资同比增长3.2%，增速较上月放缓3.0个百分点。其中基建投资再度明显回落，10月当月基建投资同比增速放缓4.1个百分点至11.6%。随着地方政府债务管控加强，基建投资增速将继续放缓。而虽然制造业盈利保持高增速，但结构上主要集中在不具有投资空间的上游，因而制造业投资持续萎靡，10月同比增长1.2%，增速较上月放缓1个百分点。

房地产需求继续走弱，低库存可以减缓但不改变投资下行方向。随着信贷管控持续加强，房地产需求持续放缓，10月销售面积同比跌幅较上月扩大4.5个百分点至6.0%。虽然投资存在低基数因素，但从趋势看，需求放缓带动投资增速持续下行，10月房地产投资同比增速较上月放缓3.6个百分点至5.6%。未来房地产投资将持续下行。

经济增速如预期回落，未来下行压力将持续加大。10月经济数据基本符合我们预期，经济增速继续回落。在审慎政策背景下，需求将持续放缓。地方政府债务管控将导致基建投资来源不足，叠加投资意愿下降，基建投资增速将持续下滑，而房地产投资在销售回落带动下降稳步放缓，制造业投资结构性疲弱，需求继续放缓。同时环保限产对供给层面的限制持续进行。因而经济下行压力将持续加大，我们继续保持对四季度GDP同比增速6.6%的预测。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：

除消费增速低于预期外，其它经济数据都符合市场预期。

工业增加值季初增速再现回落，但与二、三季度相比，回落幅度变小。三大门类中，电力、热力、燃气及水生产和供应业增速回升。随着环保限产范围超预期，预计后续将继续回落。

三大主要固定资产投向分项增速均放缓。其中地产、基建增速下降符合预期，但制造业在利润改善后，投资仍然低迷，预计这一趋势短期难有明显改观。到位资金增速继续回升，预算内资金和国内贷款贡献较多增量。

消费名义增速回落0.3%，实际增速降幅更大，从9.3%降至8.6%。结合信贷数据看，与消费贷政策收紧有关。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

10月份整体数据呈现走弱态势。金融去杠杆，短期利率和流动性压力相对较大，房地产相关的传统经济趋于收缩，预计中国四季度GDP在6.6-6.7%，明年经济增速预计为6.4%。

由于房价、PPI处于高位，CPI有上升压力，加之确保金融去杠杆效果，短期内货币政策预计不会放松。

**相关背景**

--国务院金融稳定发展委员会正式成立，副总理马凯担任委员会主任，协调货币政策与金融监管相关事项。

--中国工信部发言人郑立新在国新办发布会上表示，前三季度工业经济实现稳中向好、好于预期，预计四季度有望延续1-9月平稳向好态势，企业利润继续增长。

---中国国务院常务会议决定，加快建设和发展工业互联网有利于推动实体经济转型升级，要放宽准入限制，扩大市场主体平等进入范围；通过财税政策支持，鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入，促进“互联网+先进制造业”发展。

--国际货币基金组织（IMF）驻中国副代表张龙梅称，根据IMF对中国经济增长的评估，从外向型增长到经济再平衡，中国已经有所进展，而且已经转向更多由服务业主导的经济。但是中国经济未来的核心问题依然是对债务的过度依赖，未来还需进行结构性改革。

--中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

--中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP）的贡献由去年的负转为今年的正。（完）