中国邀请拉美和加勒比国家参与“一带一路”建设

路透圣地亚哥1月22日 - 中国周一邀请拉美和加勒比国家加入“一带一路”，在这个美国影响力向来较强的区域中，深化中国与当地经济和政治合作。

中国外交部长王毅在中拉论坛第二届部长级会议开幕式上致辞时表示：“中国将始终不渝走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢开放战略，愿意与各国分享发展红利，同发展中国家实现共同繁荣。”他表示，“一带一路是一个开放、透明和包容的国际合作平台，不论哪个国家，只要认同丝路精神，我们都张开双臂欢迎。”

来自中国及拉美和加勒比国家共同体(CELAC)的代表们签署了一项扩大合作的广泛协议。CELAC于2011年在委内瑞拉成立，由33个拉美和加勒比国家组成，不包括美国和加拿大。

尽管具体细节不多，但随着美国在特朗普上任后采取愈发倾向保护主义的立场，这项协议是中国在拉丁美洲逐步发展并更积极行动的外交政策的一部分。

王毅强调了建设陆洋一体的大联通项目，并指出共同建设“物流、电力、信息三大通道”的必要性。

中国和CELAC签署的所谓圣地亚哥宣言，还呼吁提振贸易并采取行动应对气候变化。

智利外长穆尼奥斯表示，此份协议标志着中国和该地区进入“历史性”对话新纪元。

“中国讲出了非常重要的事，即希望成为拉美和加勒比海地区可靠的合作伙伴，我们对此高度重视。”穆尼奥斯说。“这次会议代表对保护主义和单边主义的明确拒绝。”(完)