焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜

作者 张晓翀

资料图片：2015年9月，中国北京，中国证监会总部附近一处广告牌上威严的石狮。REUTERS/Jason Lee

路透北京11月10日 - 中国监管层针对新股首次公开发行（IPO）的审核正在日趋严格，意图从源头上把握好上市公司质量。新发审委的审核逻辑除了注重实质性、规范性条件和行业性特征判断外，其尺度把握更多从监管角度出发，对合规性、内控体系及财务数据的可靠性要求较高，未来新股发行审核从严或将常态化。

业内人士表示，在监管从严的总体思路下，近期IPO发审通过率降至新低，此举既可提升上市企业整体质量，增强投资者信心，也可在存量资金有限的市场环境中，引导部分资金投向更有效率的领域，如支持企业重组上市及再融资等。

统计数据显示，中国证监会新一届发审委履职以来，IPO通过率仅为56%，而11月7日6家企业上会，仅1家通过审核，其他5家全被否决，16.7%的通过率，创下2015年IPO重启以来，单日否决家数、否决比例最高的记录。

“发审从严，过会率降低，可能和重质不重量有关系。这会给市场带来一些质地比较优秀的公司，从而带动整个市场，尤其是中小盘股质量的提升。”联讯证券研究所副所长陈勇称。

新时代证券研究总监孙卫党亦认为，现在发行审核日趋严格，对市场有好处。在提高新上市公司质量的同时，也能促进拟上市企业和中介机构加大自查自纠力度。长期来看，带病上市的公司将大幅减少，排队等待上市的数量也将降低，客观上减缓新股上市速度和对二级市场的压力。

中国监管层对发行环节欺诈造假的监管力度和范围已逐步加强，在经历了多起IPO造假案件之后，中国监管层开始调整思路，不仅稳步控制发行节奏，也开始通过法制法规和制度建设加强新股发行审核，强调保证IPO企业质量。

今年7月，证监会对发审委制度进行了完善，将主板与创业板发审委合并，强化发审委制度运行的监督管理，通过公示、筛选等方式谨慎选拔发审委委员。

“IPO审核从严的趋势其实从今年年初开始就已经有所体现。但自从发审委换届以来，在最近一个多月中所呈现出的如此之高的否决率还是始料未及的。”北京某大型投行人士称，“从近期被否决的案例来看，新一届发审委对发行人的合规性、内控体系以及财务数据的可靠性要求较高。”

业内人士并表示，监管层强调和鼓励新股发行信息披露，但并不是要求仅仅披露，而是希望投行等中介机构能够在上市辅导过程中帮助企业找到解决问题的方法和途径。此外，在国家脱虚向实、注重环保、加强反腐等大背景下，部分有违国家大政方针的行业也不会受到审核的欢迎。

**再融资将提速**

今年以来，证券市场一直未能走出存量资金博弈的格局，在国内经济转型的关键期，监管层力图将有限的资金资源均匀分配给新股和再融资，正所谓把钱用在刀刃上。在新股发行审核从严之后，天平的另一端--再融资料相应获得更多倾斜。

监管层此前一度重拳出手整顿再融资市场，令部分公司再融资进程受到影响，如一段时期A股市场并购重组进程极为缓慢，众多上市公司借此进行再融资的诉求难以得到满足，对产业结构调整造成一定程度的影响。

不过在沉寂了近一年后，近期监管层口风开始发生变化，再融资也明显提速。而360的借壳上市有望成为A股市场放松并购重组的标志性事件。

近日市场高度关注的奇虎360回归A股计划终于浮出水面，360公司拟通过资产置换和定向增发等形式将100%股权置入上市公司江南嘉捷，置入资产估值高达504.16亿元人民币。

证监会新闻发言人高莉近日表示，证监会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组，并对其中的重组上市交易做出进一步严格要求。

市场人士指出，今年以来，监管层有意引导企业通过可转债的方式进行再融资，对可转债的审核和发行速度明显加快，不少上市公司可能很快就会加入到可转债融资的队伍中来，可转债的规模还在持续扩张。

“现在还有一个变化就是可转债发行明显增多了，这个可能是一个动向。”陈勇表示，相对原来再融资受限，现在监管层可能是希望通过可转债的方式解决再融资的问题。

**长远利好二级市场**

分析人士指出，发审从严有利于提升上市公司质量，保护中小投资者的权益，也有利于市场价值投资理念的形成。

同时，虽然目前IPO排队企业依然较多，但从严审核的监管环境将令部分不达标的拟上市公司主动退出上市申请队伍，有利于解决市场潜在的发行融资压力。长期而言，市场担忧的大小非解禁压力也将减轻。

西南证券首席研究员张刚表示，“否得多了，自然而然排队的企业上报的标准也就高了，好多不达标的也就撤了，堰塞湖的问题也就慢慢解决了。”

另外，发审从严后，目前已上市的优质公司的稀缺性将更加突出，投资者对上市企业的信任度也会大幅提升。由于新上市公司多为中小企业，市场风格可能向中小盘股票出现一些转化。

“发审从严后，大家情绪上会觉得已上的公司质量会好一点，炒起来放心一点。”陈勇说。

不过，由于目前已过会的待上市新股数量依然较多，业内人士预计，当前新股发行的节奏不会就此发生变化。

据证监会官方信息显示，截至11月2日，沪深两市尚有489家排队上市企业。而近一周新股上市速度有所加快，证监会上周核准了一批九家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过95亿元人民币。（完）