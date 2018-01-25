今年来发审委新股通过率不足四成 IPO审核持续从严

路透上海1月25日 - 近两日接连“七过一”、“五过一”的新股审核低通过率，彰显中国A股首次公开发行（IPO）审核从严态势正在延续。据统计，今年以来中国证监会发审会共审核36家公司IPO申请，只有14家公司获通过，通过率不足四成。

中国证监会周三召开的发审会会议审核结果显示，五家企业上会，只有一家通过，其余三家被否、一家暂缓表决。而周二召开的发审会结果是七家企业上会，仅有一家通过，其余均未获通过。

据路透统计，今年以来共有36家企业上会审核，14家获通过，19家被否决，另有三家暂缓表决，否决率高达53%。

从发审委审核反馈意见来看，发审委的关注点仍集中财务真实性、关联交易、毛利率异常、企业内控水平等。

例如周三上会审核的深圳华智融科技股份有限公司，发审委会议提出问题涉及发行人外销收入的真实性；当日同时上会的广东格林精密部分股份有限公司，发审会提出发行人与关联方存在频繁且大量的关联交易。

已在香港上市的“精神病医院第一股”康宁医院(2120.HK)，周二上会审核亦被否，发审会要求发行人说明其输出管理模式的合规性、关联交易等问题。

中国证监会主席助理宣昌能去年12月曾表示，证监会在保持新股发行常态化的同时，推动IPO企业现场检查常态化。另外，结合发审委换届履职，延续和加强从严监管要求，截至去年10月底，IPO审核未通过率（包括终止审查和被否决）约为29%。（完）