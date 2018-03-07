焦点：吸引新经济企业A股上市引制度创新热议 料个案先行暂难全面推广

作者 林琦

资料图片：2015年9月，中国北京，中国证监会总部大楼附近的广告牌。REUTERS/Jason Lee

路透上海3月7日 - 从有望享受新股绿色通道至”独角兽”企业A股上市可能特批，近期中国资本市场将向新经济企业倾斜的讨论迅速升温；而证券监管高层在全国两会期间的相关表态，更为这波热潮推波助澜。

因不符合国内上市要求，阿里巴巴(BABA.N)等一批优秀新经济企业只能海外上市。如何挽留新一批科技巨头或者吸引海外上市的科技巨头回归，将是国内资本市场服务国家战略及应对海外挑战的重要举措。不过业内人士指出，要吸引大量新经济企业国内上市，需要一系列的制度创新，这并非易事，短期内可能会有一些成功个案，但成体系推广尚需时日。

“监管层的态度表明出来，就会着力去解决，市场不用怀疑。”交银金融研究中心高级研究员何飞说。

他认为，只要持续保持国内证券市场的制度创新势头，有理由预见百度(BIDU.O)、阿里、腾讯(0700.HK)、京东(JD.O)（BATJ）回归A股不是梦，国内新经济巨头将为A股塑造属于自已的谷歌和苹果(AAPL.O)。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺则指出，近期的舆论体现了当前整体政策基调是对高科技和新兴产业的倾斜和支持，不过具体落实也存在不少技术性障碍，事先准备必不可少。这将是一个渐进过程，不会一蹴而就。

全国人大和政协”两会”期间，如何吸引新经济企业A股上市成为证券系统官员和代表的热门话题。例如全国人大代表、深交所总经理王建军近日表示，今年深交所的重中之重，就是如何更好地服务实体经济，特别是新经济，要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。

独角兽企业一般是指估值在10亿美元的未上市企业。在阿里巴巴、腾讯等国内大型科技企业先后在海外上市后，新一批中国独角兽企业正在迅速壮大，不少已筹备其上市事宜，例如手机企业小米、陆金所等，不过大多以境外上市为优先选择。

中国证监会副主席阎庆民则从技术层面表态：中国存托凭证（CDR）制度目前正在研究中；相对首次公开发行（IPO），CDR更适合海外上市的新经济企业回归A股。

他表示，证监会在支持新技术、新产业、新业态和新模式企业方面会有很多创新。至于是否会降低企业盈利门槛，这取决于技术参数。如果技术参数和产业未来发展一致，未来制度肯定要做出很多调整。

证监会在1月末年度工作会议上提出要改革新股发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性。全国政协委员、证监会副主席姜洋近日重申，下一步证监会将改革发行上市制度，深化主板和创业板改革，加大对新技术、新产业、新业态和新模式的支持力度。

**制度创新**

无论是互联网还是大数据和人工智能等前沿技术，中国正加速追赶美国，相当多细分领域已在全球坐二望一，甚至少数领域已经领先。而国内资本市场如何抓住这个机遇，将是摆在监管层面前的新考题。

何飞认为，从目前情况看，要想实现做大做强中国证券市场的目标，监管层必须在支持新经济公司融资方面下功夫。既要为优质中概股回归扫清障碍，又要为优质科技企业A股上市铺平道路；而实现这一目标的关键就在于制度创新。

“具体会采取哪些措施，目前尚不清晰，...相信今年市场对这个话题将会持续探讨。”他说。

自美国退市的中国最大网络安全公司—三六零(601360.SS)近期通过借壳成功登陆上交所，而电子代工巨头富士康的A股首次公开发行（IPO）审批流程明显加快，均已透出一些政策方向。近期又有国内媒体曝出证监会拟在人工智能、高端制造、生物科技、云计算四个新经济领域，对拟上市的独角兽企业放宽审批时间和盈利标准，走即报即审的绿色通道。

业内人士指出，即报即审只是从技术层面加快了审批流程，但新经济企业回归A股，尚需解决一系列制度性障碍，例如科技公司大多在海外注册及具VIE（可变利益实体）架构、部分公司存在同股不同权制度，这些现实情况与国内的公司法及新股发行上市要求均有一些实质性冲突。

港交所去年12月宣布拟对现行《上市规则》作出修订，容许尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技发行人和不同投票权架构（同股不同权）公司来港上市，及新设便利措施接纳大中华及海外公司来港作第二上市。

虽然当前热议的CDR制度或许可创造出一片创新”自留田”，可暂时解决海外注册公司A股上市的门槛，但在规避一些障碍的同时又出现了一些新问题。

“CDR推出来，如何防范与境外的套利？海外股东是否可拥有CDR？”香颂资本执行董事沈萌指出，大多中资科技公司在开曼注册，适用英美法系的法律制度。一旦成为CDR，在公司治理、股份募集等方面英美法系与中国法规的不同将令公司无所适从。

他预计，还未上市的境外注册中资公司若申请发行CDR，制度性障碍相对小一些，可能会成为首批试点目标。（完）