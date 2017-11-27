中国计划用五-10年建成全球最大规模的IPv6商业应用网络--国务院

路透北京11月27日 - 中国国务院印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划称，用五到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。

政府网刊登计划全文称，基于互联网协议第四版（IPv4）的全球互联网面临网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证等制约性问题，IPv6能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。大力发展基于IPv6的下一代互联网，有助于显着提升中国互联网的承载能力和服务水平。

计划称，到2018年末，市场驱动的良性发展环境基本形成，IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%；到2020年末，市场驱动的良性发展环境日臻完善，IPv6活跃用户数超过5亿，在互联网用户中的占比超过50%，新增网络地址不再使用私有IPv4地址。

到2025年末，中国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位，网络、应用、终端全面支持IPv6，全面完成向下一代互联网的平滑演进升级，形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。

中国是世界上较早开展IPv6试验和应用的国家，在技术研发、网络建设、应用创新方面取得了重要阶段性成果，已具备大规模部署的基础和条件。且加快IPv6规模应用为解决网络安全问题提供了新平台，为提高网络安全管理效率和创新网络安全机制提供了新思路。

2019年-2020年重点工作是继续鼓励和支持主流互联网门户、社交、视频、电商、搜索、游戏等应用，以及主流移动应用商店、互联网浏览器、电子邮件、文件下载等应用软件的IPv6升级和应用部署；市地级以上政府网站IPv6改造。

重点工作还包括，新增和扩容中国IPv6骨干网互联节点，互联带宽达到5Tbps；持续扩容IPv6网络国际出入口；开展大型以上数据中心改造，完成相关系统升级，实现与网络基础设施的协同发展等。

此外，统筹资金，加大支持力度，引导社会资金投入，充分发挥企业主体作用，推动IPv6技术创新、基础设施改造、应用部署、安全保障等领域发展。推动建立IPv6网络网间互联与结算体系，研究出台IPv6终端和流量优惠措施，引导用户向IPv6迁移。（完）

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