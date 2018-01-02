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January 2, 2018 / 1:31 AM / a day ago

中国对巴西铁矿石需求激增 提携船公司营收成长

1 分钟阅读

路透12月29日 - 由于中国对巴西和澳洲的高品级铁矿石需求激增，未来两年美国干散货船运公司营收料创强劲增长。

为治理冬季雾霾问题，中国削减铁矿石产出，促使国内钢铁厂进口更多高品级铁矿石。

“中国对较高品级铁矿石需求增加，加上巴西供应增加，近几个月对海岬型船运费构成利好...我们认为这种趋势未来还将持续，”纽约Eagle Bulk Shipping Inc (EGLE.O)执行长Gary Vogel对路透称。

摩根士丹利分析师Fotis Giannakoulis称，2018年海岬型船平均运费料从2017年的不足14,000美元跃升至24,000美元左右。该型船舶的通常运载量为15万吨。

Seanergy Maritime Holdings (SHIP.O)执行长StamatisTsantanis称，接下来三年中国的铁矿石需求平均应当增长4-5%，与2017年的需求增速步调一致。

澳洲是中国的头号铁矿石供应国，去年西澳大利亚州对中国的出口量为6.52亿吨。巴西也在迎头赶上，向中国提供品质更好的铁矿石。

    根据巴西外贸部，2016年巴西对中国铁矿石出口增长近16%至2.14亿吨。(bit.ly/2CiQZNK)

    根据一份政府报告，西澳大利亚州对中国的铁矿石出口增长6%，增幅低于过去10年的年均增幅18%。(bit.ly/2yCr6qW)

    中国对澳洲和巴西铁矿石的需求增长，为船运公司带来更高的营收。(完)

    编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 陈宗琦/张涛

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