中国11月铁矿石进口升至有记录以来第五高位 未受抗霾政策影响

路透上海12月8日 - 中国11月铁矿石进口反弹，创下有记录以来的最高水准之一，说明买兴依旧强劲，并未因中国治理冬季雾霾政策下钢铁厂减产而减轻。中国为全球最大铁矿石进口国。

中国海关总署周五公布的数据显示，11月铁矿石进口较前月增长18.9%至9,454万吨，较上年同期增加2.8%。创下有记录以来的第五高位。

1-11月进口量较上年同期增长6%至9.9073亿吨，上年同期为9.3508亿吨。因此今年有望打破去年创下的10.2亿吨的进口纪录。

中国钢铁厂减产引发钢铁供应更趋收紧，推动钢铁价格涨至数年高位，同时也推高了铁矿石价格，因钢铁厂和贸易商补充库存，待来年3月之后钢铁生产复苏。

“这部分要受到巴西铁矿石出口增长推动，因为淡水河谷VALE5.SA矿场实现增产，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

“基于铁矿石价格已在回升，应该可以预期巴西会把握机会，尽可能冲高出口，”她称。

她表示，由于预期中国3月解除冬季限产措施后，一旦钢厂全面恢复运作，铁矿石需求将上升，贸易商可能也已经开始囤积库存。

上海螺纹钢期货在11月期间上涨9.7%，同期间铁矿石价格大涨16.5%。

中国11月钢铁出口量大幅下滑至535万吨，去年同期为812万吨。海关数据显示，1-11月累计出口量6,983万吨，同比下滑30.7%。

11月钢铁进口量升至114万吨，高于10月的95万吨，但1-11月进口量1,210万吨，几乎持平上年同期的1,202万吨。(完)