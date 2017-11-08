中国10月铁矿石进口量降至逾一年半低位

路透上海11月8日 - 周三公布的海关数据显示，中国10月份铁矿石进口量较前月创下的纪录高位下降近23%。作为政府治理污染行动的一部分，中国钢厂实施减产。

此外，钢厂和贸易商在10月初的国庆节假期前清关，可能也对10月进口数据构成冲击。

10月份铁矿石进口量降至7,949万吨，明显低于9月份的1.0283亿吨，创2016年2月以来最低水平。海关数据显示，1-10月份进口量同比增加6.3%，至8.96亿吨。

由于政府加强雾霾防控力度，10月份以来主要钢铁生产城市的钢厂被要求减产。

钢铁需求在冬季通常会下滑，中国治理雾霾也将导致建筑活动放缓。这可能会阻碍钢厂补充铁矿石库存。

“钢厂减产应该是(10月进口减少的)主要原因，但也因为10月有国庆节，如果你看看历史数据，会发现10月进口量通常都较低，”英国商品研究所(CRU)驻北京的顾问Wang Di说。

“我认为(11月和12月)进口量仍将相对较低，但可能不会像10月这么低。鉴于减产行动及当前港口库存非常高，我不认为有很强的需求。”

数据还显示，中国10月钢铁出口较前月减少3%至498万吨，创下2014年2月以来的最低水准。(完)