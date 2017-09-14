高品位铁矿石升水创下纪录新高 因中国加强治理雾霾

路透马尼拉9月14日 - 高品位与低品位铁矿石价差本周升至纪录高点，因中国加强环境治理，推动更多钢铁生产商使用品质较高的原料来提升产出。

对于较高品位的铁矿石需求增加，已经协助带动澳洲及巴西的顶级供应商市占率上升，两地占中国整体铁矿石进口比重已经超过80%，迫使低品位原物料供应商提供更大幅度的折扣以吸引买家。

高品位铁矿石平均每吨可生产的钢铁量较多，同时也可以降低焦煤在生产中的使用，从而降低排放。

根据Metal Bulletin公布的价格，含铁量62%的铁矿石价格周三报在每吨76.56美元，较含铁量58%铁矿石的升水高达29.75美元。

这是两种品位铁矿石的价差创下2011年8月有纪录以来的最高。

一名上海铁矿石交易商表示，“我们客户目前的确都在询问的是中高品位的铁矿石，对低品位的铁矿石比较没兴趣。”

大连商品交易所周三表示，将会调整铁矿石交付的质量要求，以因应市场对高品位铁矿石的市场需求，更凸显出对优质铁矿石的兴致增加。

“钢厂喜欢用高等级铁矿石，这样产量更高，”北京一名销售澳洲铁矿石的贸易商称。“需求比以前更活跃了。”

8月中国钢产量激增至7,459万吨，刷新了7月创下的单月纪录高点。

中国基础设施建设热帮助刺激了今年的钢需求，提振建筑用钢的价格上涨逾50%，并提高了厂商的利润。随着政府关停质量较低的钢厂，剩余的厂商抓住价格上涨的机会增加产量。

咨询机构Mysteel数据显示，铁含量较高、可以直接投入高炉的铁矿石块升水9月8日触及纪录高位大约每吨25美元。

交易商称，由于越来越多的钢厂采用高等级矿石，低等级矿石供应商加大折扣力度加以应对。

这名上海交易商表示，一家澳洲低等级铁矿石出口商本月将其铁矿石较指标价格的折扣从此前的30-32%扩大至35%。他说印度的低等级铁矿石供应商也给出类似的折扣。(完)