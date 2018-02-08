寒流及春节前需求造就中国大宗商品进口热潮 原油进口创新高

路透北京2月8日 - 中国1月原油进口创下纪录高位，其他重要大宗商品进口亦跳增，因寒冷天气以及农历新年前储备物资推升需求。

根据中国海关总署数据，上月中国整体进口同比激增36.9%；出口则上扬11.1%，两者增幅均超乎预期。

尽管大宗商品进口增加主要是因为2月15日将开始农历新年假期所致，但分析师表示，周四的数据仍显示中国需求强劲。中国是全球第二大经济体，且是从铁矿石到大豆等多个大宗商品的最大消费国。

澳新银行(ANZ)资深大宗商品策略师Daniel Hynes表示，“每年这个时候一定不好判断，因为农历新年会对进口量造成影响，但我认为这肯定表明中国市场本身有一些内在活力。”

原油进口量飙升至纪录高位4,064万吨或957万桶/日。此前中国政府向国内民营炼厂发放了更多的原油进口配额。

煤炭进口升至四年高位2,781万吨，而天然气进口达到770万吨，仅仅稍低于12月创下的纪录高位，当时的暴风雪令公共事业公司纷纷寻求供给。

需求的坚挺力道也反映在上个月中国工业金属和矿产品的进口数字之上。

未锻造铜的进口较12月下降，但仍然比上年同期高出15.8%，而铁矿石进口则触及1亿吨的历史第二高位。

在冬季的几个月里中国北方的钢铁厂遭下令减产，但目前正在为开春限产措施解除而做准备。

尽管“国内需求仍然稳健”，但Argonaut Securities分析师刘晓慧提醒，一些大宗商品进口的跳升是因为季节性补库存，2月份进口可能会下降。

她还警告，大宗原材料库存高企，铁矿石库存已经接近纪录水平，达到逾1.5亿吨。这可能会影响未来的进口需求。(完)