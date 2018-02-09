高基数下1月CPI降至半年低点 中国通胀压力有限货币政策基调不变

路透北京2月9日 - 受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间；PPI涨幅在高基数影响下也将延续收窄之势，整体来看通胀压力有限。

分析师并指出，鉴于2018年中国央行将继续维持稳健中性的货币政策，在有效控制宏观杠杆率、防范金融风险的目标面前，通胀问题料不会掣肘货币政策，监管层将继续坚定不移推进金融去杠杆。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟指出，1月CPI同比涨幅回落，主要受去年高基数的影响，去年1月份是春节，导致食品和非食品涨幅较高，在高基数的影响下，今年1月份的食品和非食品价格同比涨幅都有所回落。

“今年2月份进入春节，而去年2月份的CPI同比只有0.8%，是年内最低。因此，预计2月份CPI同比可能会明显走高，涨幅很可能超过2%。但这并不表明全年通胀压力增大，2月份CPI同比很可能成为全年高点。”他说，“预计2018年CPI同比全年平均在2%左右...谈不上有较大通胀压力。”

他认为，全年来看，考虑到金融与实体经济去杠杆防风险的政策背景下，流动性紧平衡、经济增速也将趋于下行，需求端难以支持CPI的大幅走强；物价运行整体温和，可为经济由高增速向高质量发展转变提供较好的环境，也为宏观政策留下灵活操作的空间。

中国国家统计局周五公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致，为去年7月以来最低水准；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.3%，略低于路透调查预估中值4.4%，并创下2016年11月以来的最低增幅。

受高基数影响，CPI中的大项--食品价格1月同比下降0.5%，非食品价格同比在上涨2.0%。但从环比来看，1月CPI增速由上月的0.3%加快至0.6%，为去年1月以来的最高水平，主要是受食品价格环比上涨2.2%推动；其中，受大范围雨雪天气影响，1月全国鲜菜价格环比上涨9.5%，影响CPI上涨约0.23个百分点。

“1月份蔬菜价格因天气走高未来将恢复正常，猪肉价格没有趋势性上行，原油价格已经出现趋势性回落，医疗改革非食品价格冲击已过，PPI趋势性回落，均支持2018年不可能出现高通胀，我们估测全年CPI同比中枢不超过1.8%，2018年高通胀杞人忧天，”九州证券首席经济学家邓海清说。

他预计2018年CPI同比均值大概率在2-2.5%，高通胀的可能性极低，不会引发央行货币政策收紧；从央行政策态度、通货膨胀水平上看，“不松不紧”仍是货币政策的主基调。

据国家统计局测算，在1月份1.5%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.9个百分点，新涨价影响约为0.6个百分点；在1月份4.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点，新涨价影响约为0.3个百分点。

基本符合预期的数据对金融市场影响不大。隔夜美股暴跌导致周五亚洲股市一片哀嚎，中国沪综指.SSEC盘中跌幅一度超5%，个股普跌，早盘收低4.11%；中国债市期现货则基本保持稳定；人民币兑美元即期早盘微幅小升，最新报6.3275元人民币。

中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2BL3zFP

**PPI涨幅将继续回落**

去年以来伴随中国环保限产措施和世界经济景气带来的需求趋旺，PPI涨幅一度超预期走高，为今年铺垫了较高的基数。分析师多数预计，高基数加上国内工业品价格趋弱等多重因素影响下，今年PPI同比涨幅将继续收窄。

“PPI中新涨价因素已经明显回落，今年影响PPI走势的主要是翘尾因素。”交行的唐建伟指出，但考虑去产能工作持续推进，环保限产力度加大，钢铁、水泥等去产能力度较大的工业行业产品价格短期不会明显回落，对产品价格形成支撑，PPI涨势可能维持，出现同比负增长的可能性很小。综合判断，2018年PPI平均涨幅在3.5%左右，低于2017年。

国信证券宏观固收团队的董德志、李智能亦指出，从需求的角度来看，1月出口较弱，外需放缓的迹象较为明显；内需方面，虽然1月进口反弹，但考虑到春节错位效应，进口反弹持续度仍需观察。整体来看，2018年内需和外需均有弱化趋势，预计工业品价格将跟随总需求逐渐回落，2018年一季度末PPI同比或回落至3.5%以下。

统计局的绳国庆解读，1月4.3%的同比涨幅，主要受去年同期对比基数较高影响，PPI涨幅比上月回落0.6个百分点，涨势趋于稳定。去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点，新涨价影响约为0.3个百分点。

从行业看，黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工业、化学原料和化学制品制造业四大行涨幅分别较上月回落4.2、7.7、1.4和0.8个百分点。涨幅扩大的有非金属矿物制品业，上涨13.4%，比上月扩大1.0个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨10.4%，扩大0.3个百分点。

“政策上还是围绕三大攻坚战目标进行调整，注重防风险。”中原银行首席经济学家王军称，中国经济预计会比去年略微回落但不会失速，全年在6.5%或稍高，汽车、住房等几大终端需求，以及基建投资今年都会略微弱一些，贸易摩擦也会加剧，出口贡献不会像去年那么大。

中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤在2018年冬季达沃斯上称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

以下为1月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.8 1.2~2.4 2.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) 4.3 4.4 4.9 3.5~5.5 6.9

（完）