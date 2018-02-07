中国1月末外储连12个月回升 未来跨境资本流动和外汇供求更平衡

路透北京2月7日 - 中国人民银行周三发布数据显示，今年1月末中国外汇储备规模环比续升0.7%，至31,615亿美元，为连续第12个月出现回升。外管局有关负责人称，在国内国际经济金融形势的共同作用下，中国外汇储备规模将保持总体稳定。

外管局网站刊登解读稿并称，1月，中国跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳。国际金融市场上，主要非美元货币汇率升值和资产价格变动等各因素共同作用，外汇储备规模小幅上升。

外管局并指出，往前看，中国经济结构调整和优化升级加快进行，经济基本面有望延续稳中向好态势。全球经济同步复苏，主要央行将逐步收紧货币政策。在基本面因素的推动下，中国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡，人民币汇率双向浮动的特征将更加明显。

央行数据并显示，1月末官方储备资产中黄金储备为796.75亿美元。以盎司计，1月末黄金储备为5,924万盎司，连续16个月不变。数据显示，以SDR计，中国1月末外汇储备为21,696.57亿SDR。

外管局称，自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于国际货币基金组织网站，其中2018年1月 USD/SDR=0.686284。（完）

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