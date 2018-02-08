中国1月铁矿石进口创纪录第二高位 因企业在春节前补充库存

路透上海/马尼拉2月8日 - 中国1月铁矿石进口跳升至纪录第二高位，因为春节即将来临，且下月钢铁限产将被解除，所以中国买家补充库存。

海关周四公布的数据显示，1月铁矿石进口较12月增加19%，达到1亿吨。

这个数字仅低于9月创下的1.028亿吨纪录高位；去年1月进口量为9,199万吨。

分析师们已经料到铁矿石进口会在1月反弹，因为12月进口8,414万吨的水平远远低于预估。

“有强劲的需求，假期前补充库存，以及部分企业准备在冬季过后恢复生产等因素，”CRU分析师Wang Di表示。

中国政府将在3月中旬取消在28个城市实施的钢铁限产命令，届时冬季取暖期将结束。去年11月当局为了治理空气污染，实施了这个措施。

银河期货分析师Bai Jing表示，铁矿石贸易商在10月就定下了1月的船货。

“这是因为第一季供给会出现季节性紧俏，而且钢铁厂3月便会恢复生产。”该分析师说道。

海关数据显示，中国1月钢铁出口较上月骤降18%至465万吨。较上年同期减少37%，为2013年2月来最低。

“中国钢铁价格在11月和12月初飞快跳涨，钢厂出口兴趣寡淡，这在1月的船货数据中便可看出。”位于上海的钢铁交易平台西本新干线电子商务分析师Qiu Yuecheng说道，“限产亦影响海外销售。”

数据显示，中国1月进口了119万吨钢铁产品，较上年同期增加9%。

去年全年中国钢铁出口减少30.5%至7,540万吨。全年进口大体保持在1,330万吨。(完)