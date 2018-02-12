中国1月新增贷款创新高而社融同比少增 表外萎缩融资加速回表（更新版）

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路透上海2月12日 - 中国1月新增人民币贷款激增至2.9万亿元，创出单月历史最高，但与此同时当月社会融资规模增量却同比少增，显示随着表外业务进一步萎缩，融资正在加速回表。而1月末M2增速回升，则主要受CRA（临时准备金动用安排）启用、非银存款高增及货币基金统计口径调整等因素拉动。

分析人士认为，在经济运行平稳的背景下，金融去杠杆仍在进行时，严监管下表外转表内的势头依旧会延续；此外货币政策暂时也无调整必要性，近期将继续维稳。

“社融水平还是在正常范围内偏低一点，表外在收缩，市场感受的寒意也来自于表外，”德国商业银行中国首席经济学家周浩表示。

他进一步解释，贷款只是经济本身的正常需要，说明经济还是有成长的动力，结合在一起说明经济正常，但市场还是担心去杠杆脱实向虚的过程显得有些纠结，但同时也说明开始触动真实利益。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮指出，社融总量较去年同期减少6,000多亿，表外融资全面收缩，显示在强监管政策下，融资回表正在加速进行，而社融总量增速的下滑，符合实体去杠杆的政策目标。

他认为，总体而言，当前融资形势正在按照监管希望看到的方向演化，强监管的逻辑不会改变，但居民户贷款的快速增长，有可能令地产调控和针对现金贷类的调控继续加码。

中国央行周一公布，1月新增人民币贷款2.9万亿元，创单月历史新高，亦远高于此前路透2万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.6%，高于路透调查中值8.4%。

央行数据并显示，1月社会融资规模增量为3.06万亿元，比上年同期少6,367亿元。其中，1月对实体经济发放的人民币贷款增加2.69万亿元，同比多增3,717万亿元。

央行在1月数据注释中指出，1月完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。完善后本期M2余额扩大1.15万亿元，去年同期M2余额扩大8,249亿元，数据可比；本期M2余额同比增长8.6%，2017年末M2余额同比增长8.1%。而按完善前方法统计，2018年1月末M2增速为8.5%。

招商证券宏观分析师闫玲谈到，1月M2新口径回升0.5个百分点，从结构上看，金融部门持有的M2回升贡献了0.5个百分点，是支撑这个月M2走势的重要原因。具体来说，按季节性规律，季末后首个月，非银机构的同业存款都会回升；另外，这次CRA安排在增加市场流动性的同时，也有利于货币基金增长。

“虽然此前市场都预期1月借贷增量会很高，但感觉2.9万亿还是有点超预期。我们的判断是，这并不代表着全年都会如此强劲...综合下来，我们判断货币政策暂时还是不会有大的变化，”她说。

受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间；PPI涨幅在高基数影响下也将延续收窄之势，整体来看通胀压力有限。

2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。(完)

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