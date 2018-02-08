中国1月进出口超预期增长 外贸开门红提振信心（更新版）

路透北京2月8日 - 受春节错位扰动的影响，中国1月进出口同比增速超预期双双回升，延续去年的良好势头，其中进口增速强劲增长固然有大宗商品价格上升的成分，但同时也表明国内需求向好。外贸实现开门红为今年的中国经济开了好局。

分析师指出，进口大超预期主要是受春节错位、人民币升值等多重因素影响，而出口双位数增长则与全球经济回暖的基本面相符。不过受制于全球经济复苏前景的不确定性，以及一季度贸易数据月度波动较大的惯例，单凭1月数据难以推断全年走势，后续仍待谨慎观察。

“从数据看1月份的进出口相当好，远超市场预期，一方面今年春节比去年晚，今年春节在2月份，因春节错位使得1月进出口数据比较好，同时进口的大幅增长也显示国内需求比较旺盛。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他表示，考虑到通常一季度的外贸数据月度波动较大，仅凭1月数据难以推断一季度的外贸情况，因此还需结合2月份数据综合分析，不过良好的开局也给中国经济开了个好头。

中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长11.1%，进口同比增长36.9%，路透调查预估中值分别为增长9.6%和9.8%；1月贸易顺差为203.4亿美元，路透预估中值为顺差541亿美元。

中国月度进出口增速及贸易收支图表：tmsnrt.rs/2Epifv4

“预计今年出口超预期，尽管由于春节错位应1-2月合并看，但开门红还是再次提升信心。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“仍然认为出口超预期概率大，已经将全年出口增速预估从4、5%上调至6、7%左右。今年预计还会保持进口增速高于出口的态势。”

他维持6.8%左右的一季度GDP增速预测不变。

海关数据并显示，以人民币计价，中国1月出口1.32万亿元，同比增长6%；进口为1.19万亿元，同比增长30.2%；贸易顺差为1,358亿元，收窄59.7%。1月中国外贸出口先导指数为41.6，较上月上升0.5个点 。

恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩、李海静分析称，进口增速强劲，一方面是受人民币强势升值影响，人民币1月大幅走强一定程度上利好进口，而美国出口向好（美国ISM制造业PMI分项指数中新出口订单为59.8，创2011年4月份以来新高）一定程度上也印证了中国进口的走强，1月以人民币计中国从美国进口增速高达20.5%。

另一方面，1月进口增速的大幅上升也表明随着春节的临近，内需表现强劲，而全球原油等大宗商品价格上涨也支持了进口增长。

“综合来看，1月贸易整体表现强劲，全球经济持续向好将对外需形成有力支撑，但需关注人民币汇率短期走强、中美贸易摩擦升温等对出口的负面影响，”他们称。

超预期的外贸数据并未有提振投资者信心，中国股市沪综指.SSEC今日继续下行，最新报下跌2.32%至3,232.57点；人民币兑美元即期亦大幅下行，盘中最低触及6.3480元。

**对外贸前景乐观审慎**

尽管1月贸易数据的开门红给中国经济开了个好头，但因存在春节因素扰动，仅凭1月数据难以预判未来的外贸形势。分析师们认为，由于全球经济复苏前景的不确定性仍存，加之国内外投资行为可能会更加趋于谨慎，因此对今年中国外贸形势持乐观审慎态度。

中国国际经济交流中心研究员张永军指出，虽然外贸开局良好，但尚不足说明今年外贸就能一马平川，仍需结合后续的2、3月份数据综合分析；同时人民币汇率的变化也增加了外贸的不确定性。

蔡浩也表示，1月贸易顺差缩小至203.4亿美元，去年同期为488.63亿美元，这与特朗普政府近期挑起与中国的“贸易嘴仗”不无关系，中国1月进出口贸易顺差的大幅收窄也表现出了一种姿态；展望2月，受春节错位因素的影响，进口增速或有较大幅度的下滑，而受人民币近期大幅升值的影响，出口增速亦或有所放缓。

根据海关的网络问卷调查数据显示，1月中国出口经理人指数为43.4，较上月回落0.8；新增出口订单指数、出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别回落0.5、1.3、0.6至47.8、48.7、19.9。

在中国黄金集团首席经济学家万喆看来，随着货币政策的收缩，全球经济复苏的同步性可能不会像去年那么一致，可能会出现分化，未来对中国进出口的影响也存在一定的不确定性，另外从国内来看，一带一路沿线建设提供很大动力；但总体看，量还是不够高，要真正成为有力的经济增长点还需要时间。

此外，国内经济也存在不确定性，“今年市场金融监管趋紧、环保限产等政策下，对企业长期来看是正面效应，短期可能会收缩效果。”万喆称。

中国商务部新闻发言人高峰此前表示，2018年中美贸易摩擦存在不确定因素，应通过对话和协商有效管控分歧，按照国际规则妥善解决，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义；正密切关注美国对华301调查的情况，将采取所有必要措施，坚决维护中方的合法权益。

1月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 11.1 9.6 -3~28 10.9 6.6

进口(%) 36.9 9.8 -5~21.5 4.5 17

贸易顺差(亿美元) 203.4 541 20~678 546.85 488.63（完）