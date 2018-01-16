中国去年四季度就业景气度继续向好 但结构矛盾依旧突出--智联

路透上海1月16日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘周二发布最新报告，虽然四季度是传统求职“淡季”，但得益于宏观经济的利好环境，企业用工需求持续增加，去年四季度就业景气度持续向好，但行业及地域的就业结构性矛盾依旧突出。

据该份由智联与中国人民大学就业研究所联合撰写的报告显示，四季度中国就业市场景气指数（CIER指数）由上季的2.43升至2.91，创下纪录高点。该指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给。

总体来看，本季度不同行业之间的就业景气极化程度有所缓和，CIER指数最高和最低行业之间的差别倍数，由三季度的28倍降低为四季度的14倍。由排名结果显示，2017年第四季度就业景气最好的仍为互联网/电子商务行业，CIER指数由上季度的12.62下降为本季度的10.24。

其它就业景气较好的行业包括交通/运输、保险和中介服务等，同时，教育/培训/院校行业和房地产/建筑/建材/工程行业的排名有明显提高。值得注意的是，随着季节性消费带来的钢铁煤炭价格持续上涨，以及供给侧结构性改革的持续推进，能源/矿产/采掘/冶炼在四季度并未出现在就业景气较差的行业中。

印刷/包装/造纸、电气/电力/水利、检验/检测/认证等行业则名列就业景气较差的行业。这些行业多属于传统制造业，在中国经济产业升级和供给侧结构性改革的大背景下，企业面临新旧动能转型升级的诸多挑战，企业对于人才的招聘需求相对较小，造成了就业形势相对较差的局面。

从区域来看，CIER指数呈现东部、中部、西部以及东北地区依次递减的趋势。东部地区平均一个求职者对应两个招聘岗位；四季度东北地区就业形势持续走低，CIER指数从去年三季度的1.42下降为本季度的1.20。其中，长春、哈尔滨、大连、沈阳的CIER指数均在1之下，沈阳仅为0.58，在东北城市中就业形势最为严峻。（完）