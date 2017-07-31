中国7月官方制造业PMI小幅回落至51.4 且逊于预期

路透北京7月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)51.4，比上月小幅回落0.3个百分点，与上半年均值基本持平，制造业总体走势平稳。该数值也低于路透调查预估中值51.6。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，调查结果显示，受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间，低于制造业总体水平。此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。

虽然回落，但官方制造业PMI仍连续一年处于扩张区间。

分企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月回升；中型企业PMI为49.6%，比上月下降0.9个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为48.9%，比上月下降1.2个百分点，低于临界点。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月

51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）