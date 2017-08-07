7月中国外储续增因美元疲弱致估值上升 外储与外占料继续背离（更新版）

路透北京8月7日 - 中国央行周一公布7月末外储续增至30,807.2亿美元，环比增239.31亿美元，为连续六个月增加。市场人士指出，7月美元疲弱带来的外储资产估值上升，仍是外储增加最主要原因；而中国的跨境资金流动形势虽有缓和但依然是净流出，料外汇储备和外汇占款将继续背离。

据路透测算，7月当月主要储备货币中的欧元、日圆和英镑兑美元分别升值3.65%、1.90%和1.44%，而7月当月美元指数下跌2.89%。假设中国外储的币种构成与全球外储类似，则7月由于汇率波动造成外储估值约增加273-300亿美元，意味着7月因调控外汇市场导致的外储减少约为61-33亿美元。

“7月，中国跨境资金流动延续稳定势头，外汇供求趋向基本平衡；国际金融市场上，非美元货币相对美元总体升值，推动以美元作为计量货币的外汇储备规模出现上升。”外管局在答记者问中称。

外管局并表示，当前国际金融市场相对稳定，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，人民币汇率保持基本稳定。受此提振，居民和企业的购汇行为更加趋于理性。

“往前看，随着金融市场扩大开放，外汇市场健康发展，市场预期稳定，跨境资金流动总体企稳的基础更加坚实，将进一步推动外汇储备规模保持稳定。”外管局称。

今年中国外汇储备累计增加702.03亿美元，2016年全年外储减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额所收窄。今年以来以SDR计值的外储亦减少510.13亿SDR。

央行公布的数据并显示，以SDR计值的7月外汇储备为21,884.02亿SDR，较上月减少85.34亿SDR。

央行同时公布，7月末官方储备资产中黄金储备为750.84亿美元，环比增加14.99亿美元；以盎司计，7月末黄金储备为5,924万盎司，连续10个月持平。

**外储与外占料继续背离*

华泰证券首席宏观分析师李超表示，外储连续6个月正增长，反观央行外汇占款数据，截止6月份则是连续20个月负增长。这两者的差异主要是外汇占款是历史成本人民币计价，反映真实的央行外汇市场操作；而官方外汇储备则是估值计价，美元汇率变动以及资产收益率变动都会计入储备数据。二者的差异应考虑估值因素，而二者的背离料将持续。

中国6月央行口径外汇占款连续第20个月下降，且降幅较上月略有扩大。市场人士指出，虽然贸易顺差持续回升对外占提供支撑，但人民币贬值预期依然存在，季节性购汇等因素均对外占构成负面影响，预计短期尚难恢复正值。

“在人民币汇率水平基本稳定的情况下外汇占款更为重要，外汇占款直接和基础货币相关，中国当前基础货币增速已经回落至5%左右，因此关注外汇占款指标对于资本市场流动性更为有效。”李超称。

招商证券宏观团队谢亚轩、闫玲亦表示，人民币汇率的“价”和跨境资本净变化的“量”已经出现背离，在加入逆周期因子之后，市场对人民币汇率的预期分化，不能简单由当前人民币汇率的持续升值来推断国内外汇市场供求关系变化。

“维持下半年人民币汇率区间波动，而非单边升值，以及外汇市场供求弱平衡的判断。预计跨境资本外流的压力仍在，央行外汇占款维持低速增长。”谢亚轩称。（完）