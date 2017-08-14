中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓

路透北京8月14日 - 虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。

分析师指出，结合7月外贸、财政数据等分析，上半年拉动经济的外部动力在减弱，财政支出力度也在减弱，加之对地方政府发债的严格规范，下半年政府投资会呈回落态势。再考虑到房地产市场降温，预计今年中国经济会呈前高后低态势，但不会出现剧烈波动。

“短期从三大需求角度来看，在经济收入增长较快和消费结构升级步伐加快的情况下，消费还是有条件继续保持较快的增长速度；在国内市场供求不断改善，世界经济呈现复苏，而且企业的盈利能力不断提升的情况下，投资也有条件保持总体平稳，”中国国家统计局新闻发言人毛盛勇称。

他在国新办新闻发布会上指出，在一系列稳外贸、促外贸的政策效应不断显现，同时世界经济也呈现出比较明显的复苏态势，出口产品竞争力不断增强的情况下，出口有望延续回稳向好的态势。所以从三大需求的角度来看，支撑下半年经济稳定增长是有条件的。

“退一步来说，即使是下半年经济增速或者GDP增速放缓了0.1个或者0.2个百分点，这实际上也是一种合理、正常的小幅波动。这样一个速度拿到世界上去，在全球主要经济体中仍然是名列前茅的。所以，从这个角度来说，经济走势谈不上什么高低之分，”毛盛勇称。

他提到，7月份全国大城市的调查失业率继续低于5%，维持在一个比较低的水平，全国城镇调查失业率为5.1%左右，低于上年同期。

中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%，前次低点为2016年1-12月的8.1%。

环比来看，7月工业、投资和社会消费品零售总额分别增长0.41%、0.61%和0.73%。

中国月度工业增速和制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2hXRP9T

中国房地产开发投资增速图表：tmsnrt.rs/2hXZ3dS

**7月数据虽逊预期，经济走势却在意料之中**

无论是此前公布的外贸，抑或周一公布的投资消费和工业数据，远低于市场预期的数字难免让市场对中国经济下半年走势产生忧虑。

招商证券宏观分析师张一平就认为，问题出在过于乐观的预期而非经济本身。7月工业增加值同比增速较上月回落1.2个百分点，大幅低于市场预期。去产能压力导致采矿业生产增速降幅进一步扩大，跌至今年最低水平。

出口增速回落与工业生产淡季共同导致制造业生产增速也出现较大幅度的回落，本月增速为6.7%，较6月放缓1.3个百分点，与PMI数据显示的情况一致。气候炎热对公用事业生产扩张有较强的促进作用。

他认为，7月工业增速不及市场预期，但也要看到两方面的情况：一是7月工业增速比去年同期加快0.4个百分点，二是前7月工业累计增速达到6.8%，比去年同期高0.8个百分点。这表明今年的工业生产形势还是好于去年，经济稳中有进的整体形势并未打破，问题主要出在市场过于乐观的情绪，才使得本月经济数据看起来明显不及预期。

中国国际经济交流中心研究员张永军也认为，从公布的数据看，虽然7月份投资，工业增加值和消费均有所回落，但都属预期中，整体经济走势仍较平稳。7月工业增加值虽回落，但仍在6.5%左右的正常区域，上半年工业增加值的回升是受3月和6月的跳升带动，但从过往数据分析，工业增加值维持在6-6.5%的区间均属正常。

他认为，7月投资有所回落，主要受房地产投资回落的影响，但新开工项目的同比增幅由负转正对下一步的投资有拉动作用，也是中国稳增长的重要支撑。总体看下半年经济仍会保持平稳态势，但增长势头可能不及上半年，需要注意房地产降温以及外贸的不确定性对经济带来的影响。

“从政策基调看下半年不会有明显变化，但货币政策应在如何让资金更有效地流向实体经济方面加力，”张永军称。

针对7月规模以上工业增速比6月有所放缓的原因，毛盛勇解释有三个原因，包括：一今年7月份全国大面积的高温天气是1961年以来同期最高，停产检修的企业比上年明显增加。二是今年部分南方地区洪涝灾害比较严重，也一定程度上对工业生产带来了一些影响。三是按照新的发展理念的要求，有一些地区加快了淘汰一些环保不达标的过剩产能的力度。

**下半年经济承压，料呈稳中趋缓态势**

尽管上半年的经济数据远超预期，但市场对下半年经济回落已有预期，因而7月份的数据也印证了此前预期。基于中国经济整体仍处合理区间内运行，且影响经济的很多惯性因素仍在起作用，加之下半年中国要召开“十九大”，无论是经济抑或社会各方面均以维稳为要务，财政货币政策的基调料保持不变。

瑞穗证券首席经济学家沈建光认为，这几个月的数据比较乱，6月冲高，感觉数据会不错，但7月数据中工业增速跟5月差不多，消费比过去几个月都要差，是不是货币紧缩带来的明显影响，债市利率还在往上走，对影子银行的打压，环保的整治也是一个因素，这可能是为什么7月经济出现转折点的原因，经济上升的势头放缓了。

他表示，展望未来，中央政策的意图很明显，就是维稳，尤其19大之前经济维稳，现在看不会有经济刺激政策出来，但这个数据也不用引发担心，不会出问题，经济还是会延续放缓的势头，这跟之前的观点是契合的，就是前高后低的态势，下半年不会看到经济大提速的可能，经济会往下走，但速度不是很快，是缓慢的回落，符合中央的要求。

此外，7月经济无论是内外需求还是工业生产均拐头向下。而地产销量大幅下滑、库存周期步入尾声、财政收支矛盾凸显、以及高基数效应来袭，都意味着下半年经济依然面临较大下行压力。

华宝信托宏观分析师聂文就预计，三季度经济仍以平稳为主，四季度伴随着金融和国企去杠杆效应显现和房地产热销滞后效应消退，经济下行压力将加大。

中国人民银行发布2017年第二季货币政策执行报告指出，下一步将继续实施稳健中性的货币政策，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，削峰填谷维护流动性基本稳定。

以下为中国7月数据详情：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.4 7.2 7.6 6.5-8.7 6.0

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 8.3 8.6 8.6 8.3-9.3 8.1

社会消费品零售总额 10.4 10.8 11 9.5-11.5 10.2

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）