数据观测：7月中国通胀预计持稳 工业运行下行压力较大

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 0.9-1.7 1.8 32

工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 5.5 5.0-6.6 -1.7 31

工业增加值 7.2 7.6 6.5-8.7 6.0 32

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 8.6 8.6 8.3-9.3 8.1 31

社会消费品零售总额 10.8 11 9.5-11.5 10.2 31

注：固定资产投资前值为1-6月数据。

路透综合30余家机构预测中值结果显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动有所降温。

中金报告预计，通胀环比回升，同比平稳。从高频数据看，7月份农产品价格有所回升。毕业季租房需求将带动房租上涨。预计7月CPI环比出现季节性上升，但同比增速基本持平，增长1.5%。PPI方面，7月钢铁、有色、能源等商品价格出现上涨，预计7月PPI环比增速转正，增长0.2%（6月-0.2%），同比增长5.5%，和上月持平。

交通银行金融研究中心亦认为CPI和PPI同比涨幅接近上月水准。他们在报告中称，食品价格环比小幅下降，非食品价格基本平稳，成品油价小幅度上调。7月CPI小幅回落至1.4%，消费物价短期稳定，下半年上涨压力不大。

7月工业产品价格环比止跌回升，黑色金属、化工产品价格涨幅较大。由于同比基数上升，翘尾因素下降，PPI同比涨幅可为5.6%左右，运行基本平稳。

在经济运行方面，分析人士多认为工业增加值有一定下行压力。交通银行称，今年一季度和二季度工业增加值增速都出现季末上翘的特点，之后便回跌，预计7月降至6.5%。中金公司则指出，尽管高频数据显示电厂耗煤量上升，但用电需求增加受到气温上升影响。南方连续出现高温酷暑天气，工业生产活动反而有可能受到抑制。预计7月份工业增加值同比增速回落至7%。

在消费方面，中金认为上个月社会消费品零售受益于6.18电商促销，预计7月份零售增速回落，同比增长10.8%；交通银行指出，商品房销售走弱影响消费，大范围高温天气和水灾影响旅游、文娱类消费，7月消费增速小幅走低的可能性较大。

天气因素可能对投资也会有影响。招商证券在报告中称，水泥价格持续下跌，高温天气也会影响户外施工进度，预计1-7月固定资产投资累计同比增长8.4%。不过也有分析人士指出，低基数将抬高前7月投资增速。瑞银在报告中称，工业利润增速强劲等因素有助于支持制造业投资，低基数效应也会抵消PPP等公共项目融资条件收紧的不利影响，他们预计投资增速可达8.7%。

最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别降至51.4和54.5，虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。而另一先行指标--中国财新制造业PMI则在7月继续改善，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升。 （完）