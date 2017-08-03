数据观测：7月中国新增贷款料大幅回落至8000亿元 M2增速与上月持平

--调查结果：

指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 9.4 9.2-10.1 9.4 10.2 30

新增人民币贷款（亿元） 8,000 4,000-14,500 15,400 4,636 30

人民币贷款余额同比（%） 13 12.6-13.3 12.9 12.9 16

外汇储备（亿美元） 30，690 30,500-30,900 30,567.89 32,010.57 19

--数据要点

路透综合30家机构预测中值显示，受地方政府债务加快置换及季节性等因素影响，7月新增人民币贷款环比将出现大幅回落，预计从上月的1.54万亿元腰斩近半至8,000亿元人民币。

不过分析人士预计，新增贷款的回落并不会拖累M2增速，因去年同期M2增速为全年最低，加上市场利率趋稳后机构通过有价证券投资创造流动性的能力有望增强，M2增速将持稳于9.4%。

“从季节性特征来看，7月贷款新增环比大概率回落，同时地方债务置换可能对7月信贷有比较显着的影响。”交通银行金融研究中心报告称，“债务置换可能对7月的非金融企业贷款新增一项产生较大的‘下沉效应’，预计7月新增贷款将达到8,000亿。”

报告数据显示，截至7月26日，今年共发行地方政府债券2.7万亿元，而在7月的26天内发行的规模就达到8,453.08亿，占比达三分之一。

至于M2增速虽有基数效应的提振，但市场人士认为，在强监管成为常态的背景下，货币派生仍受到一定压制；同时，财政支出因上半年提前下放，下半年将高位回落，亦对M2增速形成拖累，年内料将维持个位数增长。

申万宏观宏观团队的报告也称，受季节性因素影响，过去三年，7月信贷平均较6月少增4,704亿元；但7月以来随着市场情绪缓和，地方债发行和信用债发行均有明显恢复，债券转信贷的趋势将有所缓解，预计7月信贷增加9,000亿元，M2增长9.4%。

外汇储备方面，民生银行研究院报告指出，从汇率因素看，7月美元延续前期贬值步伐，预计因非美货币升值造成外储增量为200亿美元。

而7月境外上市企业分红进入尾声，对结售汇压力边际递减；同时，7月人民币兑美元大幅升值，月末多个交易日出现即期汇率强于中间价的情况，预计7月结售汇逆差格局较6月出现好转。

“预计7月外汇储备较6月增加150亿美元，余额为30,717亿美元。”报告称。

中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，金融机构控制内部杠杆、减少层层嵌套总体是好事，但在资产负债规模和结构调整过程中，市场资金供求的稳定性也会受到影响。下一步，央行将继续实施稳健的货币政策，强化宏观审慎管理和系统性风险防范，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。（完）