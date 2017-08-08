中国7月原油进口降至1月以来低位 炼厂消化库存

路透新加坡8月8日 - 中国7月原油日进口量跌至1月以来最低，因炼油商今年稍早大量买进原油后，选择先消化高企的原油库存，同时炼厂亦减少加工生产。

中国海关总署周二公布，中国7月进口3,474万吨原油，相当于818万桶/日，但仍较上年同期高出约12%。

根据路透计算，7月原油进口量较6月的879万桶/日下跌7%。中国6月原油进口量超越美国，居全球之冠。

“地炼(独立炼厂)在2017年上半年过度购买，而终端用户的产品需求增速又正在放缓，”顾问公司Energy Aspects油品分析师Nevyn Nah称。“7月的环保检查很紧，可能影响了生产及需求。”

海关数据显示，中国1-7月原油进口同比增加13.6%，至2.47亿吨，相当于851万桶/日。

原油进口放缓之际，正值中国6月底商业原油库存增至2016年9月以来最高水准，且为连续第三个月增加。

据路透报导，为了应对原油库存过高，以及来自独立炼油厂的激烈竞争导致成品油零售放缓的局面，中国石油化工股份(0386.HK)自7月以来已减少炼油业务。这也可能影响原油进口。

但贸易商和分析师普遍预计，随着新炼厂上线，第四季中国原油进口将再度回升。

中国石油在云南省的新炼油厂从6月底开始试运行。船运数据显示，有源源不断的原油即将抵达缅甸的马德岛(Ma Day Island)。原油从这个岛通过管道输送给上述炼油厂。

海关数据还显示，今年前七个月中国成品油出口同比增加8.4%至2,821万吨，7月出口455万吨，与上年同期基本持平，6月为出口420万吨。

根据路透的计算结果，7月天然气进口较6月增加3%至575万吨。海关数据显示，今年前七个月天然气进口同比增加20.7%至3,682万吨。(完)