中国7月官方制造业和非制造业PMI双回落 总体态势保持平稳（更新版）

（新增更多细节和官方解读）

路透北京7月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。

宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)51.4，该数值也低于路透调查预估中值51.6。从去年8月起至今，该指标已连续一年处于扩张区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，调查结果显示，受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间，低于制造业总体水平。

此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。

分企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月回升；中型企业PMI为49.6%，比上月下降0.9个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为48.9%，比上月下降1.2个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

**PMI双双保持平稳**

赵庆河指出，今年以来制造业PMI一直保持在51-52的运行区间，总体走势平稳。本月虽然供需持续扩张，但增速减缓，由于近期全国大范围持续晴热高温、部分地区遭受暴雨洪涝灾害，一些企业例行设备检修，制造业生产活动有所放缓。

进出口保持增长，但涨幅收窄。7月新出口订单指数和进口指数为50.9%和51.1%，分别比上月回落1.1和0.1个百分点，均连续位于扩张区间。企业继续加大采购力度，价格指数双双上升。

市场预期持续向好。7月生产经营活动预期指数为59.1%，比上月提高0.4个百分点，连续3个月上升，为今年次高点，高于去年同期3.3个百分点，表明企业对未来发展的信心进一步增强。

另外，7月份非制造业PMI，虽比上月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平，且持续位于54.0%以上的较高景气区间，非制造业继续保持稳中向好的发展势头。

从行业大类看，邮政快递、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均连续位于60.0%以上的高位景气区间，业务总量实现快速增长。

同时，与暑期旅游消费相关的铁路运输、航空运输、住宿餐饮和生态保护及环境治理等行业商务活动指数环比均有所上涨，经营活动较为活跃。道路运输、房地产、居民服务及修理等行业商务活动指数位于收缩区间，业务总量有所回落。

从市场预期看，业务活动预期指数为60.4%，高于上月0.4个百分点，连续3个月上升，为年内次高点，企业对行业发展持续保持乐观。

建筑业景气度高位提升。随着重点领域投资力度不断加强，基础设施投资持续高位运行，今年以来建筑业企业生产保持快速增长，本月商务活动指数为62.5%，比上月上升1.1个百分点，为近年来高点。

从市场需求看，新订单指数为56.0%，高于上月0.6个百分点，市场需求稳定增长，建筑业有望继续保持较快发展。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月

51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月

54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）