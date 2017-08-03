数据观测：7月中国进出口同比增速保持两位数 然较上月均有回落

--调查结果:

指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 10.9 7.5~ 14.5 11.3 -6.5 27

进口(%) 16.6 10.6 ~ 23.1 17.2 -12.5 27

贸易顺差(亿美元) 460.8 417.6 ~ 513 427.6 483.14 27

--数据要点：

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国7月出口同比增速料较上月略有回落至10.9%，进口增速亦有所放缓至16.6%，但整体仍相对稳定；当月贸易顺差则可能续扩大至460.8亿美元。

“对外贸易保持较快增长。6月份贸易也受到工作日天数影响，但去年7月份进出口增速基数都偏低。预计7月份进出口增速总体平稳，出口同比增长11%，进口同比增长16%；贸易顺差小幅扩张至470亿美元。”中金宏观报告称。

交通银行金融研究中心的报告亦认为，国际市场回暖，主要经济体进出口贸易都有增长。有利于出口增长的因素较多，各类先行指数普遍向好，预计7月出口增长10%。7月高频数据显示主要进口产品价格同比明显上涨。企业补库存需求走弱可能成为影响进口增速的主要因素。由于同比基数走低，预计7月进口增长13%左右。

日前出炉的中国7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。

财新中国制造业PMI在7月则继续改善并升至四月高位51.1，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升，整体而言，经济仍保持增长动力。

“（中国制造业PMI）新出口订单分项回落至5月水平，7月欧日制造业PMI均出现小幅回落，但美国二季度GDP显示经济增长稳健，7月Markit PMI也有所回升，发达国家形势变化略有分化但整体处于较高水平，加之基数略有抬升，预计出口增速较上月有所回落，贸易顺差小幅收窄，”招商证券研究发展中心宏观经济分析师刘亚欣称。

同时，7月PMI进口分项基本持平，且价格等指标显示国内需求形势仍然较好，商品价格中，进口较多的金属、油脂价格有所上涨，工业原料价格持平，价格因素也对进口规模构成支撑。

她预计出口同比增速为8.5%，进口同比增速为17.1%，贸易顺差为410亿美元。（完）