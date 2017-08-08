中国7月以美元计价进出口增幅双下滑 下半年回落态势趋明显

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路透北京8月8日 - 尽管中国上半年外贸超预期增长，但周二公布的7月份进出口增幅却呈双双回落态势，亦远低于市场预期。受基数及价格等多方面因素影响下，预计中国下半年的进出口形势难及上半年。

分析师们称，受中国经济上半年高下半年低走势的影响，预计下半年外贸对GDP的贡献亦会不及上半年，但整体贸易数据仍会保持相对平稳，进口增速会更快一些。

"7月份进出口增幅双双回落，虽在意料中，但较上月的涨幅回落明显，一方面与外需相对平稳有关，另一方面进口增幅的回落也与国际大宗商品价格的回落有关，进口增幅回落6个百分点，进出口环比都呈回落态势。"中国国际经济交流中心研究员张永军称。

他认为，从下半年的趋势看，估计进出口整体增幅不及上半年，会呈回落态势，这也与此前对经济形势的判断基本一致，但月度间波动可能会比较大。

中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%， 均低于路透调查预估中值10.9%和16.6%。

数据并显示，7月贸易顺差为467.4亿美元，路透预估中值为顺差460.8亿美元。1-7月以美元计价出口同比增长8.3%，进口同比增长17.7%。

欲浏览外贸数据图表，请点选：tmsnrt.rs/2hEtHZv

**回落在意料之内**

中国上半年以美元计价出口同比增长8.5%，进口增长18.9%，累计贸易顺差1,850.6亿美元。在超预期的数据发布后，分析师们已经预计，受基数效应影响，以及下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升以及内需略有回落下，下半年中国外贸的增幅会有所收窄。

7月份的数据显然印证了这种判断。交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，“（7月）数据比上月有所回落，但基本符合我们的趋势性判断：下半年进出口数据不及上半年，上半年出口对GDP的贡献恢复到正增长，下半年拉动作用不会那么强，但还会是正向的贡献。”

他认为，今年进出口增长很大因素来自价格，由于去年下半年开始工业品价格上涨，基数抬升的效果逐渐会显现出来。此外，上半年经济增长较快，下半年经济增速有可能略微下降，需求会走弱一些。整个贸易数据

虽然走软但整体还是保持平稳，今年全年来看出口有望保持6-7%增速，进口增速会更快一些。

国信宏观固收部的报告称，7月进出口增速大幅回落，高库存仍是明显制约。因国内原材料库存偏高，7月进口明显回落。大宗商品中，7月铜进口量逆势上扬，同比由负转正，但其它多数产品进口量同比下滑较多，

塑料、铁矿石、原油进口同比分别为4.4%、-3.3%和11.2%，较6月变动-3.4%、-19.3%和-6.8%。整体来看，国内原材料库存高位，进口动能仍在下降。

报告认为，进口下滑多于出口，贸易顺差继续恢复。以人民币计，中国7月贸易顺差较6月增加269亿，预计三季度贸易顺差月均在3,000亿元左右。

数据显示，以人民币计价，中国7月出口同比增长11.2%，进口同比增长14.7%，贸易顺差为3,212亿元。

海关并公布，7月中国外贸出口先导指数为41.9，较上月上升0.4。

7月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 7.2 10.9 7.5~ 14.5 11.3 -6.5

进口(%) 11 16.6 10.6 ~ 23.1 17.2 -12.5

贸易顺差(亿美元) 467.4 460.8 417.6 ~ 513 427.6 483.14

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