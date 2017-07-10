中国6月通胀如预期持稳 年内温和货币政策看“监管协调2.0”（更新版）

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路透北京7月10日 - 中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。

今年物价表现温和可控，并非影响货币政策的核心变量，金融市场对此亦反应平淡。分析人士认为，“监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，短期将延续去杠杆进程。

“6月份CPI和PPI涨幅均与上月持平，一方面表明物价涨幅保持温和态势，另一方面也说明整体经济状况也相对平稳，需求端变化不大。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，物价的平稳也意味着宏观调控的空间适当加大，货币政策也没有继续收紧的必要。

他认为，从趋势看，今年物价涨幅应该不会是影响经济政策的主要因素，CPI下半年预计仍会保持温和回升态势，而PPI在经历了一季度的高点后下半年会继续维持温和下行态势。

中国国家统计局周一公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，均符合路透调查预估中值，这是PPI连续第10个月同比正增长。

6月CPI环比下降0.2%，路透预估中值为-0.1%；PPI环比下降0.2%。6月CPI中的食品价格同比下降1.2%，非食品价格同比上涨2.2%。

中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2u7wTlV

国家统计局城市司高级统计师绳国庆点评数据称，从环比看，6月份CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。食品价格下降1.0%，影响CPI下降0.20个百分点，主要是受部分鲜活食品价格下降影响。

具体看，鲜果、猪肉和鲜菜供应相对充足，价格分别下降4.2%、3.4%和1.1%，合计影响CPI下降0.19个百分点；鸡蛋价格前期较为低迷，6月份受蛋鸡存栏减少及气温升高产蛋量下降影响，价格由降转升，上涨6.2%。

非食品价格环比上涨0.1%，影响CPI上涨0.05个百分点。临近暑假，飞机票和旅游价格分别上涨5.2%和1.7%；住房租赁进入旺季，房租价格上涨0.3%；受原材料价格上涨影响，中药和西药价格继续走高，分别上涨0.4%和0.6%；受国际原油价格波动影响，汽、柴油价格分别下降2.1%和2.4%。

绳国庆并指出，据测算，在6月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.2个百分点，新涨价因素约为0.3个百分点。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

民生银行首席研究员温彬认为，今年食品价格总体上涨有限，不会对通胀造成大的上行压力，但医疗卫生等非食品价格上涨压力较大，扣除食品因素后的核心通胀水平有上行压力。综合看来，CPI全年控制在2%以下水平是大概率事件。

由于通胀数据符合预期，金融市场反应不大。中国股市沪综指.SSEC最新下跌0.21%，报3,211.31点；人民币兑美元即期则小幅升至6.8016元人民币。

**货币政策看“监管协调2.0”**

中国人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

九州证券全球首席经济学家邓海清指出， “监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，5月12日央行公布一季度货币政策执行报告，监管协调进入“2.0时代”。之后为对冲监管层的严监管政策，货币政策存在边际放松的可能性，但大幅放松的可能性也不存在。

“年内价格波澜不惊，既无通胀也无通缩，价格整体将运行在合意区间。”上海证券首席宏观分析师胡月晓表示。

他称，货币政策将按“去杠杆”基调，延续“稳中偏紧”态势，M2增长在10-12%之间将是政策合意水平，目前低于10%的增速不会持续，未来将缓步回升。6-12月内，MLF将是主要的基础货币投放手段；未来（1-3年）央行或将推直购资产等新型基础货币投放手段。未来将是央行调控不断推陈出新的时期，但工具引入并非表示政策基调变化。

6月PPI走势也符合预期，统计局的绳国庆称，6月份PPI继续下降，环比降幅比上月收窄0.1个百分点，生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中加工工业价格由上月下降转为本月上涨0.1%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。

在6月份5.5%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.7个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。

民生银行的温彬称，PPI方面因去年下半年基数较高，加上今年下半年投资有可能放缓，不会对钢铁、煤炭、有色等上游产品带来上涨压力，预计全年增速将在4%-5%。

以下为6月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.5 1.2-1.8 1.9

工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 5.5 5.5 4.7-5.7 -2.6

（完）