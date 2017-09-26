中国8月对朝鲜燃料出口再降 但煤炭进口时隔五个月再现--海关

路透北京9月26日 - 周二公布的海关数据显示，中国8月份对朝鲜的燃料出口下滑，来自朝鲜的铁矿石进口也在放缓，在联合国对朝发起最新制裁后，中朝贸易放缓。不过，自朝鲜的煤炭进口在中断五个月后再现。

中国海关总署公布的数据显示，中国自2月以来首次从朝鲜进口煤炭，规模为160万吨。

周六中国海关周六公布的数据显示，中国1-8月对朝鲜贸易总额同比增长7.5%。即便之前联合国已经采取针对朝鲜出口煤炭、铁矿石、铅、铅矿石和海产品的制裁。

在被要求解释朝鲜煤炭进口意外出现在数据中时，海关官员称会将这一问题转交外交部。而外交部一位发言人在每日例行发布会上表示，会将问题转交海关。

贸易商及业内专家称，自从北京在2月中旬突然禁止自朝鲜购买煤炭之后，这些货物可能滞留在了港口，但是在最新对朝惩罚措施出炉之前，北京又允许清关。

中国8月14日宣布，在联合国制裁措施于9月5日生效之前，将允许已 经在港口的货物像往常一样清关。

一名从事自朝鲜进口煤炭业务的贸易商表示，上月他的5,000吨货物 被海关放行。但之前在中国一个港口滞留了六个月时间。

他相信上月许多或所有预期之外的进口煤炭都是这样放行的。

“我的货物在港口滞留六个月，直到海关发出通知告诉我们，他们会让所有已经在港口卸货的朝鲜货物通关，”他说。

煤炭数量与中国政府发布禁令之前的六个月平均值相近，大约1.4亿美元的价值也符合自7月开始激增的进口数量。依据贸易商估计的平均每 船规模，相当于约80艘船货。(完)