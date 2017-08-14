中国8月15日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石等产品--商务部

路透北京8月14日 - 中国商务部和海关总署周一联合发布公告称，公告执行之日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅矿石及水海产品；对于在公告执行之日前已运抵中国口岸的上述货物，可予以放行。公告自2017年8月15日起执行。

刊登在商务部网站的公告并称，自9月5日零时起，不再办理进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物）。此后，进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。

公告称，上述措施不适用于出口国根据可信情报证实非朝鲜原产且经由朝鲜罗津港（Rason）转口的煤，但出口国须事先通报联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会。经罗津港进口非朝鲜原产煤炭的中国企业须持出口国向联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会通报材料办理通关手续。

今年3月以来，中国自朝鲜月度进口连续四个月大幅下降。海关发言人黄颂平此前在新闻发布会上透露，中国上半年对朝鲜出口16.7亿美元，上升29.1%；自朝鲜进口8.8亿美元，下降13.2%。中国上半年自朝鲜进口的煤炭和铁矿砂等商品均符合安理会决议。（完）

欲览详情，请点选商务部网站：www.mofcom.gov.cn/