中国国土部启动不动产登记等督察 促年底前房屋信息共享--报载

路透上海10月16日 - 第一财经日报周一报导，中国国土资源部近日启动不动产统一登记资料移交、永久基本农田监管和省级国土规划编制三项重点工作督察，以实现年底前房屋信息共享等目标。

报导称，各督察局将在2017年9月至2018年1月期间对上述三项工作开展和落实情况统筹开展督察，并结合年度各项督察重点组织实施，对房屋登记资料移交工作不力、进展缓慢等情形经过实地核查后，汇总形成问题清单，纳入2018年督察重点持续跟踪督导。

其他三种情形包括：永久基本农田划定后保护主体责任落实不到位或违法占用永久基本农田的；省级国土规划编制工作进展缓慢、弄虚作假的；未能按照有关要求完成三项重点工作任务的。

2014年国土部制定了不动产统一登记工作的四年规划，要在2017年可实现信息共享，依法公开查询。官方信息显示，截至8月底，全国所有市县已接入国家级不动产登记信息平台，比计划提前实现接入全覆盖。

报导指出，就房屋存量登记数据整合问题，国土部、住房和城乡建设部联合发布通知，明确要求各地年底前全面完成房屋登记资料移交。

房屋登记资料是不动产登记机构办理不动产登记以及提供查询服务的依据。存量房屋登记信息一旦移交完成，届时不动产登记机构将对全国房屋信息“全掌握”。(完)