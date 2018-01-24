焦点：中国A股市场“定时炸弹”被安全引爆 乐视网跌停数量成热猜

作者 林琦

路透上海1月24日 - 中国A股市场近期最大一颗“定时炸弹”周三被引爆！停牌逾九个月、集多个利空因素于一身的乐视网(300104.SZ)当日复牌，如预期般以跌停开市，并被巨量抛盘压身。不过在各方努力下，乐视网复牌的负面影响和对市场的冲击已被大大压缩。

多家公募基金已将乐视网最新估值调低至相当于13个跌停板后的价格。分析师指出，在乐视系危机爆发后，乐视网面临流动性紧张、巨额债务缠身、经营亏损等困境，而公司前两大股东短期不太会伸手相助，因此乐视复牌后多个跌停在意料之中，市场争论焦点是会有多少个跌停。

“对于二级市场投资者而言，乐视网是透明的，消息都公布了，接下来就是市场的博弈了。”银河证券分析师任承德指出。

乐视网周三开盘报13.8元，跌1.53元，成交51.86万股，之后一直维持跌停，午盘初堆积在跌停板上的抛盘为8.7亿股。不过大盘未受该股影响，创业板指数P午盘升近2%；沪综指.SSEC亦小涨。

东北证券策略分析师沈正阳指出，“即使天天跌停，也不消耗资金，而且坏消息该出也都出了，可谓利空出尽，今日创业板反弹也就能够理解了。”

曾作为创业板第一大权重股的乐视网，在去年4月中因筹划重大资产重组而停牌。停牌期间乐视系的债务风险不断暴露，乐视网的估值当然是一泻千里。不少投资者一度担忧其复牌后将引发连锁反应，例如融资盘被斩仓引起的滚雪球效应、股价重跌令创业板指及深成指等一系列指数受到牵累。

不过相关风险防范工作去年第四季已开始，深交所去年10月将乐视网调出融资融券标的券名单。去年11月，中证指数公司宣布将乐视网调出沪深300.CSI300、中证100、中证800等多个指数；12月深交所也宣布将乐视网从深证成指.SZSC1、深证100指数.SZS100、创业板指等指数中剔除。

20余家持有乐视网的公募基金，此前已三次下调乐视网在其基金净值中的估值，最新估值基本上都是每股3.91元，约为乐视网停牌前价格的25%。这样，乐视网复牌后重跌可能引发的基金赎回压力被提前释放。

由于乐视网市值大、投资者众多，深交所周二晚间还紧集下发通知布署相关客户管理工作。

据国内媒体稍早报导，深交所在通知中要求其会员单位应当认真梳理乐视网股票交易相关客户的情况，特别关注融资融券业务持有担保品且有融资负债的客户、股票质押回购业务持有质押合约的客户、经纪业务持股数量较多客户的交易情况和情绪反应，及时提醒关注上市公司发布的风险提示公告。

**猜猜多少个跌停**

公募基金给出的乐视网估值只是反映了对其未来股价的客观预期。但究竟复牌后的跌幅有多大，市场各方都有不同的见解。

“可能不会有13个跌停那么多，你看今天还有买盘，我感觉上至少有7-8个跌停吧。“华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

而任承德和沈正阳则认为，乐视网可能出现10个左右的连续跌停。

任承德指出，那么多公募基金持有乐视网股票，就目前乐视网的基本面，预计不会继续持有，基金肯定是尽早清掉手中的持股，因此乐视网短期的抛压始终会很大。

乐视网此前公告称，由于去年前三季度受到关联方债务及资金紧张、流动性风波影响，对公司声誉和信誉度造成负面影响，公司广告收入、终端收入、会员收入均出现较大幅度下滑。预计公司2017年全年亏损。

而华中一家券商高层则认为，乐视网的连续跌停数量不会超过五个。

“连续下跌之后，外面的人与里面的人的利益就变得一致了。其实场外追加质押担保与场内拉升股价比起来，后者的代价可能更小。”他说。

他补充道，国内资本市场始终存在一些胆子相当大的游资，“三五个跌停后，乐视网被当成一个符号，一些博傻资金就会冲进去，你看之前即将退市的股票都有资金追进去了。”

**利益相关方态度**

在判断乐视网的未来走向时，相关利益方的态度相当关键，例如乐视网的第一大股东贾跃亭和第二大股东融创中国(1918.HK)，以及与乐视网股权质押和抵押贷款相关的银行和券商。

目前贾跃亭在乐视网的持股绝大多数被质押，并因债务纠纷被法院冻结。业内人士指出，理论上数个跌停后且贾跃亭没有追加保证金，质押机构有权处置该部分股票，但是在法院冻结情形下，质押机构能否抛售还是一个未知数。

乐视网周二在网上说明会上表示，目前贾跃亭并未表达对所持乐视网股权的处置安排，也未表示不对所持股权在质押机构的质押行为支付补足保证金。

本来被市场寄予厚望的“大金主”--融创中国，最近口风已改。乐视网周二指出，目前尚未表达进一步增持意向；而融创中国董事长孙宏斌亦表示，“人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”

“我会尽力，希望不留遗憾。但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了。人生有很多遗憾。”孙宏斌称。

上海一券商分析师指出，目前来看，乐视网的前景比较黯淡，但其商业模式还是不错的。若能解决其与乐视系公司的债务链纠纷，注入一部分流动资金，乐视网还是可以被救活的，不排除融创中国或其他机构未来入场救市的可能。

“未来公司仍可能有一些变数，股价还不能一眼看到底。”他说。（完）