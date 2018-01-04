（更正）中国监管推债市交易新规明确杠杆率标准 较去年初稿指标稍放宽

(内文第三段保险公司回购余额比较标的应为“总资产”，非“净资产”)

路透上海1月4日 - 中国金融监管部门正着力建立完善债券市场审慎监管框架。三位消息人士周四透露，中国正式推出规范债券交易新规，要求市场参与者严格遵守有关流动性、杠杆率等风险监管指标要求，并合理控制债券交易杠杆比率。

与去年业内流传的初稿相比，正式文件中主要机构的杠杆率计算标准大多调整。业内人士指出，最新监管指标中对非银机构杠杆率的宽容度有所提升，而存款类机构的计算标准变化更大，初步测算后监管要求也较初稿中放宽。

消息人士引述相关通知称，新规明确存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%，保险公司自营债券正回购或逆回购余额超过其上季度末总资产20%，其他金融机构（不含保险公司）债券正回购或逆回购余额超过其上月末净资产120%，需向监管部门报告。

公募性质的非法人产品债券正回购或逆回购余额若超过其上日净资产40%，私募性质的非法人产品债券正回购或逆回购余额若超过其上日净资产100%，也需向监管部门报告。

北京一券商研究主管表示，从券商数据来看，由于净资产规模大于净资本，加之杠杆率上限较去年的版本也有所提高，总体看对非银机构的限制力度较此前初稿有所下降。

“说明我们哭有效果啊，说放松也不算，是比之前传的标准宽松了，因为一直没有实施，所以实际影响还要再看。不过一倍杠杆，也没什么钱赚了。”他称。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。

业内人士去年3月曾透露，一行三会（央行、银监会、证监会和保监会）拟对债市参与者交易相关业务加强监管，包括债市参与者应根据所从事的债券交易业务性质、规模和复杂程度，建立贯穿全环节、覆盖全业务的内控体系，并通过信息技术手段，审慎设置规模、授信、杠杆、价格偏离等指标。

**较初稿指标稍放宽**

与去年的初稿相比，此次正式文件除公募和私募非法人产品的杠杆率标准未有调整外，其他主要金融机构均有不同程度的变化。

当时初稿对主要机构设定的杠杆率上限为：存款类金融机构债券回购资金余额不得超过其各项存款余额的8%；其他金融机构（含保险公司）回购资金余额不超过净资本的80%；银行理财产品、公募基金则为不超过净资产的40%，私募基金等为不超过净资产的100%。

除存款类金融机构外，上述杠杆率指标也是目前主要金融机构执行的监管标准。

上述券商研究主管谈到，对于存款类机构，按照最新杠杆率标准及去年三季末数据初步测算，回购余额上限约在15万亿元人民币附近，较此前版本的统计口径多出将近3万亿元额度，券商和保险等非银机构回购额度的提升幅度则更为明显。

他认为，总体来看正式通知中的杠杆率设定明显不如去年初稿严格，对规模较大的机构影响有限，主要受冲击的还是高杠杆机构。

另一家大型银行金融市场部人士表示，“新规没有太大的杀伤力，我们行距离监管设定的指标还有很大空间。”

**回购交易灵活度增加**

债市交易新规并指出，参与者开展质押式与买断式回购交易最长期限均不得超过365天。经交易双方协商一致，质押式回购交易可以换券，买断式回购交易可以现金交割和提前赎回。

与去年的初稿相比，本次正式文件在其他方面调整不大，包括禁止线下交易行为，将代持业务明确归类为买断式回购，并要求将此前的不规范交易全部入表。

一家银行高管表示，新规设定了一年的过渡期，整体影响还好，但对小行比大行影响大。

据消息人士透露，新规将设缓冲期。参与者按新规对内控制度进行自查整改，一年内未完成整改的，不得新开展各类债券交易。

而对于新规下发之日尚未了结的不符合规定的各类债券交易，可以按合同继续履行，但不得续作，同时应当向监管部门报告，并按有关要求纳入表内规范。因纳入表内造成相关交易规模、杠杆、集中度等指标不达标的，一年内予以豁免。（完）