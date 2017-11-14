李克强称应推进东亚贸易自由化便利化 逐步向单一市场迈进

路透北京11月14日 - 中国国务院总理李克强周二称，为使东亚经济共同体建设始终走在健康、稳定、可持续的道路上，应大力推进贸易自由化便利化，逐步向单一市场迈进；深化金融合作，共同推动构建地区金融合作体系。

新华社援引他出席在菲律宾举行的20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议讲话并称，扩大产能和投资合作，打造互利共赢的产业链；加强基础设施合作，构建互联互通网络。

“今年以来，中国经济延续稳中向好态势，速度和效益相得益彰。我们将坚持对外开放，推动形成全面开放新格局。”李克强称。

贸易自由化方面，他建议，各方应进一步扩大市场开放，提高服务贸易和投资自由化便利化的水平；建立东亚大通关合作机制，加强海关合作，为跨境电子商务发展营造良好环境。

在金融合作方面，共同推动构建地区金融合作体系，建设地区金融安全网，充分发挥亚洲基础设施投资银行、丝路基金、亚洲金融合作协会作用。

产能和投资合作方面，在扩大轻工、纺织、家电、建材、冶金等传统产业投资合作的同时，加快推进数字经济、智能经济、绿色经济、共享经济等新兴产业合作；拓展三方合作空间；发挥好大型企业龙头作用同时，发挥好中小企业的配套协作作用，共建“10+3中小企业服务联盟”。

在基础设施合作方面，中国愿将“一带一路”倡议与东盟互联互通总体规划更好对接，共同探讨制定“东亚互联互通总体规划”，推动陆上、海上、天上、网上四位一体的联通。

李克强周一在出席第20次中国-东盟领导人会议时称，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。（完）