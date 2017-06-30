李克强称中国实际使用外资金额今年出现负增长 要引起高度重视

路透北京6月30日 - 中国国务院总理李克强表示，当前有效投资尤其是民间投资增速放缓，会影响经济发展后劲；中国实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视。

新华社周四晚间刊登他此前在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上的讲话全文，他称，推动发展不能过度依赖投资，但保持有效投资合理增长是稳增长、调结构、惠民生的重要支撑。

“当前有效投资增速放缓，尤其是民间投资，今年以来虽有所回升，但增长仍较缓慢，这会影响经济发展后劲。”李克强表示。

他称，实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视；必须破除制约投资的各种羁绊，提振国内外投资者信心。

李克强指出，要不断完善利用外资政策。目前中国的外商投资项目95%以上已由核准改为备案管理，但仍有不少国外企业反映，外商投资的企业准入设立时间比国内企业要长，外贸通关时间与国际先进水平比也还有很大的差距。

“要按照推进新一轮更高水平对外开放的要求，进一步放宽一些领域的准入限制，落实外商投资项目实行备案管理的开放、便利措施，使我国继续成为全球投资的热土。”他表示。

中国商务部此前公布，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。

在谈及放管服改革的问题是，李克强指出，有些该放的权还没放，特别是市场准入中的各种许可等限制仍然较多，有些下放的权力不配套、不衔接、不到位，变相审批不时发生，制度性交易成本较高，严重影响企业投资和群众创业创新。

在事中事后监管方面，监管缺失、检查任性、执法不力等问题仍然比较突出，一些领域市场秩序混乱，对新产业、新业态、新模式的包容审慎监管仍然经验不足、需要探索。

公共服务存在不少薄弱环节，一些政府部门办事效率不高，甚至推诿扯皮，一些公用事业单位和服务机构服务意识不强，“霸王条款”屡见不鲜。

“我们决不能有‘差不多’、‘歇歇脚’的松懈思想，必须保持一抓到底的韧劲，做出更多、更有成效的努力。”李克强称。

他还指出，要以进一步减证和推进“证照分离”为重点大幅放宽市场准入；要全面推行清单管理制度；要采取切实措施减少涉企收费，必须重拳治理，坚决斩断“向企业乱伸的手”，决不允许把企业当成“唐僧肉”。

中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。（完）