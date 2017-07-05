中国人保原副董事长王银成严重违纪被“双开” 已经立案审查--中纪委

路透北京7月5日 - 中国中央纪委监察部网站周三公布，中纪委对中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总裁王银成严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和公职处分。另外，安徽省政府原党组成员、副省长周春雨严重违纪亦被开除党籍和公职。

中纪委网站周三刊登公告称，经查，王银成严重违反政治纪律和政治规矩，干扰巡视和审计工作，对抗组织审查，拉拢腐蚀组工干部，大肆利用职权向其输送利益，信仰迷失，搞迷信活动；严重违反中央八项规定精神，追求奢靡享乐，长期独占使用公司活动室，由下属单位用公款支付个人旅游费用，违规打高尔夫球，甚至在公务出国期间改变行程打高尔夫球。

王银成还违反组织纪律，利用职权违规安排众多亲友入职人保系统，在干部选拔任用中为他人提供帮助并收受财物，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益；违反工作纪律，擅自决定对外低价出租办公楼。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

“王银成身为党的高级领导干部，理想信念丧失，毫无宗旨意识，贪图奢靡享乐，特别是在党的十八大后，无视中央八项规定精神，我行我素，顶风违纪，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。”公告称。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予王银成开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委网站同时公布，对周春雨严重违纪问题进行了立案审查。经查，周春雨毫无政治信仰和宗旨意识，长期“亦官亦商”，大肆攫取巨额经济利益，违规从事投资经营等活动；违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实向组织说明问题和报告个人有关情况；违反生活纪律。在境外存款，隐瞒不报，涉嫌隐瞒境外存款犯罪；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

“周春雨身为党的高级领导干部，丧失理想信念，毫无党性观念和纪律意识，既想当官、又想发财，对党不忠诚、不老实，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。”公告称。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予周春雨开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）

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