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前三季中国上市公司业绩稳步增长 传统周期行业表现亮眼
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2017年11月1日 / 凌晨12点47分 / 1 天前

前三季中国上市公司业绩稳步增长 传统周期行业表现亮眼

1 分钟阅读

路透上海11月1日 - 中国沪深交易所发布三季报总结指出，报告期内上市公司业绩稳步增长，营业收入和净利润实现双增，印证供给侧结构性改革成效进一步显现。

具体来看，沪市1,368家上市公司前三季度合计实现营业收入20.67万亿人民币，同比增长17.67%，实现净利润2.04万亿元，同比增长16.68%，近六成公司实现增长。其中，实体经济内在质量大幅提升，非金融业上市公司合计实现营业收入16.08万亿元，净利润0.76万亿元，同比分别增长21.29%和39.52%。

深市2,051家上市公司前三季平均实现营业总收入35.23亿元，同比增长25.60%，平均实现归属于母公司股东的净利润2.58亿元，同比增长25.93%。

前三季度，上市公司供给侧传统产业业绩大幅改善。其中，沪市煤炭、钢铁、有色等周期性行业上市公司共实现营业收入和净利润为2.29万亿和0.14万亿元，同比增长38.82%和216.21%；深市制造业、建筑业、运输仓储等实体经济的支柱性行业，前三季度营业总收入增幅分别为28.84%、20.48%和29.14%，净利润增幅分别为41.87%、26.92%和22.89%。

与此同时，健康文化消费产业成为新的增长点，绿色产业持续增长。以沪市为例，医药制造业共实现营业收入和净利润2,491亿和312.61亿元，同比增长9.53%和20%；文化、传媒等行业持续增长，共实现营业收入和净利润188.09亿和24.81亿元，同比增长15.78%和10.03%。

尽管国企改革成效显着，新蓝筹龙头公司群体开始涌现，上交所指出，三季报也反映在落后产能加速出清市场环境下，部分上市公司仍然存在阶段性经营困难，108家公司出现亏损，亏损规模较半年报120余家有所缩小。这些公司普遍存在主营业务不清、历史包袱较重、转型方向不明等问题，需要高度关注相关风险。

深交所则表示，披露业绩预告的深市上市公司近八成预计2017年度业绩上行，全年业绩预计持续向好。(完)

发稿 李铮；; 审校 杨淑祯

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