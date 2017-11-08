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阅文集团首日挂牌延续大户追捧态势 盘初翻倍瞬间变“红底”（更新版）
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2017年11月8日 / 凌晨5点35分 / 1 天前

阅文集团首日挂牌延续大户追捧态势 盘初翻倍瞬间变“红底”（更新版）

2 分钟阅读

(新增公司高管言论及更新股价表现)

路透香港11月8日 - 腾讯(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台--阅文集团(0772.HK)周三首日挂牌继续获大户捧，盘初翻倍曾高见110港元，瞬间变“红底”股。

阅文集团招股价为55港元，开市不到半小时便冲破100港元，直奔110港元半日高位，较招股价翻倍更令市值一度达到997亿港元，其后基本维持“红底”即100港元或以上水平。

阅文集团联席首席执行官梁晓东在上市仪式上表示，“今天股价的表现，一方面反映了大家对中国文化产业的认可，另外也反映了对阅文的认可，其实也让我感到非常的惊喜，当然也给我们更大的压力。”

他并指出，比起股价，公司更关注未来如何让业绩有增长。另外，公司跟腾讯无论在业务层或者是各方面都有很多的合作，对双方亦最有利，所以从长远的发展来说合作会更加紧密。

该股早盘收报104.3港元，较招股价升89.6%，半日成交金额117亿港元，相当于大市成交金额14%。

市场人士指出，鉴于股王腾讯“珠玉在前”，为免错失上车良机，一些机构投资者及大型散户在IPO申购中未能获足够分配遂于首日上市继续高追。但有分析师认为，阅文集团估值较高，短线投资风险可能较大。

交银国际周二的报告指出，虽然阅文业务未来两年会保持较高增速，但估值较高，紧随全球发售完成后的2017/18年市盈率分别为79倍及47倍，高于腾讯现价对应的54倍及43倍。

腾讯今早股价继续创出历史新高，高见398.6港元；本地时间13:22，该股升1.23%，报396港元。

由于背靠腾讯且业务类似亚马逊(AMZN.O)的电子书门店Kindle Store，阅文集团的招股情况比起中国首家互联网保险公司众安在线(6060.HK)更为哄动，公开发售部分共吸引41.8万人争夺7.57万手股份，结果超额认购625倍，冻结资金5,211亿港元，需要启动回拨机制扩大公开发售比例。

而面向机构投资者的国际配售部分亦获“非常大幅”超额认购。

阅文集团IPO以招股价区间48-55港元的上限定价，发售约1.514亿股股份，集资83.3亿港元（11亿美元），联席保荐人为摩根士丹利、美银美林以及瑞信。

紧随全球发售完成后，阅文集团主要股东腾讯的持股比例由61.95%降至52.66%，其他主要股东还有私募股权公司凯雷(CG.O)、Trustbridge Partners。

阅文集团主要从事付费在线阅读、版权运营及纸质图书业务，截至今年6月底止有640万位作家和960万部文学作品，而今年首六个月自营渠道的平均月活跃用户约1.92亿个。（完）

记者 雷美珍；审校 张喜良/杨淑祯

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