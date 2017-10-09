数据观测：中国9月新增贷款料将微升至11,000亿元 M2增速料与上月持平

公布内容：9月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约10月15日

--调查结果：

指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 8.9 8.5-9.5 8.9 11.5 22

新增人民币贷款（亿元） 11,000 8,500-13,000 10,900 12,200 20

人民币贷款余额同比（%） 13 12.2-13.5 13.2 13 12

外汇储备（亿美元） 31,000 30,700-31,950 30,915.3 31,663.82 18

--数据要点：

路透综合约22家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款将较上月小幅增加至11,000亿元，虽然银监会等监管部门近期加强了对个人消费贷款的监管，但在金融去杠杆大背景下，表外融资转回表内将继续推动信贷增长，对消费贷严监管带来的影响有一定抵消作用。

分析人士并表示，信贷增长平稳以及9月财政存款投放大量释放基础货币均对M2增速构成支撑，但考虑到去年同期的高基数效应，预计9月M2增速将持平在8.9%。

“近期央行加强个人消费贷款监管，加上多个城市房地产调控政策进一步升级，住户贷款增速将继续放缓，...央行最后一周开始回收流动性，货币数量和价格都反映货币条件边际上略有收紧，我们预计9月新增贷款1.1万亿。”中金公司研报称。

民生银行研究院报告亦指出，消费贷监管及多地收紧房地产调控将令9月新增居民贷款回落，但企业贷款方面，由于9月企业生产明显向好，且财政支出力度加大，预计9月新增人民币贷款12,000亿，高于上月的10,900亿。

“金融去杠杆大背景下表外融资受限，实体融资只能更加依赖银行贷款，这是今年以来贷款偏强、贷款在社融总占比偏高的主要原因，这种情况将继续。”华泰证券研报称。

近期中国多个地方金融监管部门均加大了对银行消费信贷违规流入房地产市场的监管。据路透不完全统计，目前已有北京、陕西、浙江、江西等银监局下发文件，要求辖内银行业对相关业务开展自查。银监会审慎规制局局长肖远企近日在新闻发布会上称，要严厉严查挪用消费贷款资金，防范房地产泡沫风险。

M2增速方面，信贷增长平稳及财政存款投放均对其有所助益。交通银行报告指出，支撑9月M2增速的主因可能来自于信贷增速相对稳定；同时，近年来9月都有较大量的财政存款下放，金融机构有价证券投资渠道派生的流动性可能较上月有所改善。

不利因素则来自于9月美指走强。民生银行研究院报告称，由于美元指数在9月明显反弹，人民币兑美元汇率结束了此前连续升值的局面，预计9月外汇占款降幅会有所扩大，加之去年同期高基数效应，预计9月M2同比增长8.9%，与8月持平。

外汇储备方面，中金公司表示，美联储缩表带动美元小幅升值，给中国外储带来负面估值效应，但幅度不大。人民币重现双向波动可能会延缓外汇流入，“预计9月外汇储备与上月基本持平，维持3.09万亿美元水平。”

中国央行9月末发布普惠金融定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。央行主管的金融时报周一刊登记者评论文章称，此举只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。（完）