中国今年首批五家地方资产管理公司获批 安徽等省系第二家--消息

路透上海1月9日 - 中国地方坏账银行继续扩容。两位消息人士周二透露，银监会近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC)，包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。其中除贵州外，其他四省均为第二家获批的地方AMC。

他们引述银监会相关通知称，五家获批地方AMC分别为：贵州省资产管理股份有限公司、辽宁富安金融资产管理有限公司、黑龙江国投穗甬资产管理有限公司、甘肃长达金融资产管理股份有限公司、安徽省中安资产管理股份有限公司。

根据银监会规定，上述五家地方AMC允许参与本省范围内的不良资产批量转让工作。批量转让是指金融企业对三户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

路透暂未联络到银监会对上述消息予以置评。

据不完全统计，目前逾50家地方AMC已获批成立，其中10个省级行政区至少已有两家地方AMC，而广东、浙江、福建、山东等则均已成立三家。

作为第一批获得地方AMC牌照的民营机构，安徽国厚资产董秘陈勇日前接受路透专访时表示，地方AMC行业快速发展的原因包括：不良资产市场存量规模大；经济发展中的新投放必将伴生新的不良；政府和监管部门积极鼓励地方AMC加快发展，以发挥其在防范化解不良资产方面的功效。

在他看来，相对于监管部门审批的其他市场主体，地方AMC的当务之急是要发展起来，壮大资金实力，这样才能加强收购和处置不良的能力；否则依靠规模有限的资本金，面对这么大的不良市场体量，很可能是杯水车薪。

银监会数据显示，去年三季度末商业银行不良贷款率1.74%，连续三季度维持在该水平，显示不良贷款上升势头得到一定程度遏制。具体看，截至三季末，商业银行不良贷款余额续升至16,704亿元，但关注类贷款占比连续下降至3.56%，环比降低0.08个百分点。(完)