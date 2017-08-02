7月地方债助推托管量增近万亿 创13个月来新高--中债登

路透上海8月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，7月在地方债发行放量的助推下，当月债券托管量净增9,997亿元人民币，期末托管余额为474,396亿元（按债券口径统计），创13个月来新高；机构持仓变化方面，作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8,766亿元的单月净增量独占鳌头。

7月境外机构托管量增加378亿元，为去年10月以来新高，而当月中国内地和香港“债券通”也正式启动，这表明外资对进入中国债市的兴趣日趋浓厚。

境外机构7月增持量几乎全部由国债贡献，其他品种增减量基本相抵，当月末国债持仓规模进一步升至4,868亿元。

而根据上海清算所公布的每日统计数据显示（数据截至7月28日），自7月3日债券通启动以来，累计成交额为82.6亿元。

中债登的数据还显示，7月基金类机构净增持债券1,697亿元，较上月减少近六成，其中商业银行理财产品净减346元，而上月为净增2,582亿元，创自2015年1月有该分项数据以来新高。

而值得关注的是，保险机构7月债券持仓再度净减1,037亿元，已是连续两个月减持，6月的减持量2,456亿元则创下有数据以来新高。

按券种来看，7月政府债券托管增量占据绝对多数，记账式国债、地方政府债券分别增加1,924亿元和7,538亿元，而政策性银行债则出现126亿元的净减少；此外商业银行债和企业债托管量当月则分别增加447亿元和371亿元。

另外被用来衡量杠杆率变化的待购回债券余额7月出现明显下降，当月净减11,021亿元，上月则为净增7,718亿元。

以下为2017年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

7月末 当月增加 当年累计增减

合计 474,383 9,997 37,126

特殊结算成员 29,985 346 3,713

商业银行 300,696 8,766 26,095

其中：全国性商业银行 230,990 6,632 19,549

外资银行 3,736 99 305

城市商业银行 41,967 1,714 3,992

农村商业银行 23,761 340 2,279

保险机构 17,480 -1,037 -1,672

基金类 79,560 1,697 7,004

其中：商业银行理财产品 11,070 -346 2,675

境外机构 8,415 378 626

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)