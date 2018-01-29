天津河北等13省市下调今年GDP增长目标 京沪未变仅有山西上调

路透北京1月29日 - 随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注重提质增效。

路透梳理后还发现，2018年GDP增速目标下调的13个省市中，有12个实际上并未完成去年的增长目标；山西去年实际增速为7%，则远高于目标的“5.5%左右”。

具体来看，京沪两地去年和今年的经济增长目标一致，均为“6.5%左右”，两市去年生产总值（GDP）同比实际增长6.7%和6.9%。

而天津、重庆和甘肃的GDP目标下调幅度最大，分别由去年的8%、10%左右、7.5%下调至5%、8.5%左右、6%左右。去年三地实际经济增速为3.6%、9.3%和3.6%。

去年天津和甘肃GDP增速均为3.6%，在全国31个省市中排名末位；其次是内蒙古（4%）、辽宁（4.2%）、吉林（5.3%）、黑龙江（6.4%）、河北（6.7%）。

去年GDP增速最高的省份是贵州和西藏，分别为10.2%和10%，然后是云南（9.5%）、重庆（9.3%）。

在淡化经济指标、追求高质量发展的大趋势下，上海强调了今年继续将科研创新投入、环保投入列入经济社会发展的硬指标之中；安徽提出了未来五年工作的主要目标，其中发展质量和效益显著提升、创新能力显著跃升被置于前两位。

北京市代市长陈吉宁则表示，北京市今年将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。

国家统计局局长宁吉喆此前表示，从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，迫切需要由大转强。中央明确把推动高质量发展作为2018年发展的根本要求，相应出台了一系列政策措施，也明确了今年的重点任务，推动经济朝着高质量的方向去努力。

针对本月以来内蒙古和天津等地统计数据“挤水分”，兴业证券宏观团队的王涵等周一发布报告称，此次挤水分范围广，但因部分省市调整数据时对历史数据进行回溯，对当期经济数据的影响有限，同时，地方政府弱化2018年增长目标是主流。

下表为中国31个省（市、区）2017年目标与实际增速、2018年目标一览：

地区 2017年目标 2017年实际增速 2018年目标

天津市 8% 3.6% 5%

内蒙古自治区 7.5%左右 4% 6.5%左右

山东省 7.5%左右 7.4% 7%以上

宁夏回族自治区 8%左右 7.8% 7.5%左右

湖北省 8%左右 7.8% 7.5%

安徽省 8.5%左右 8.5% 8%以上

广西壮族自治区 7.5%左右 7.3% 7%-7.5%区间

青海省 7.5%左右 7.3% 7%左右

西藏自治区 11%以上 10% 10%左右

重庆市 10%左右 9.3% 8.5%左右

河北省 7%左右 6.7% 6.5%左右

吉林省 7%左右 5.3% 6%左右

甘肃省 7.5% 3.6% 6%左右

北京市 6.5%左右 6.7% 6.5%左右

上海市 6.5%左右 6.9% 6.5%左右

湖南省 8%左右 8% 8%左右

福建省 8.5% 8.1% 8.5%

四川省 7.5%左右 8.1% 7.5%左右

陕西省 8%左右 8.0% 8%左右

江西省 8.5%左右 8.9% 8.5%左右

海南省 7%以上 7.0% 7%以上

辽宁省 6.5%左右 4.2% 6.5%左右

广东省 7%以上 7.5% 7%左右

河南省 7.5%以上 7.8% 7.5%左右

黑龙江省 6%-6.5% 6.4% 6%以上

贵州省 10% 10.2% 10%左右

新疆维吾尔自治区 7%以上 7.6% 7%左右

云南省 8.5%左右 9.5% 8.5%

江苏省 7%-7.5% 7.2% 7%以上

浙江省 7%以上 7.8% 7%左右

山西省 5.5%左右 7% 6.5%

（完）