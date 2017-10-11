中国六家地炼厂投资330亿元人民币组建集团 以抗衡国有巨头

路透北京10月11日 - 一家中国独立炼厂的高管称，包括该公司在内的六家独立炼厂共同投资330亿元人民币(50亿美元)组建合资企业，与中国国有巨头以及后来崛起的民营化工企业展开竞争。

新公司名为山东炼化能源集团有限公司。山东东明石化集团副总裁张留成称，投资方包括六家独立石油加工厂，以及一个具有山东省政府背景的基金，公司于9月底注册。

中国最大独立炼厂--东明石化集团是该公司最大股东，持有22.63%的股份，投资方的数量远低于两个发起人--东明石化和山东清源集团最初预期的20家左右。

另外四家炼厂分别是山东天弘化学有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、无棣鑫岳燃化有限公司和山东胜星化工有限公司。江苏新海石化有限公司是东明子公司，也拥有股权。

张留成表示，山东海洋集团旗下的一支基金持有山东炼化能源集团22.59%的股份，是第二大股东。

加盟新集团的成员预计将协调规划他们的生产、市场销售、原油进口和投资。

这六家地炼业者所拥有的七家油厂，已从政府获得的原油采购配额总计为一年2,300万吨，约相当于46万桶/日。

新集团总体的年加工产能为3,260万吨，相当于66.1万桶/日。

集团计划整合资金和资源，以便更有效率的生产燃料和化学品，因他们在这个日渐饱和的市场面对激烈竞争，且环保要求和税务检查的加强也让他们备感压力。

按照计划，新集团将成为2016年初组建的原油采购联盟的升级版。原先的采购联盟由更多独立炼厂组成，但没有什么成功果效。（完）