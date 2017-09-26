物流平台运满满率先推出运输担保交易 年交易规模料逾千亿

路透上海9月26日 - 中国物流业的“互联网＋”进程正在加速。中国领先的移动互联网物流平台--运满满周一宣布，率先推出运输担保交易产品--满运宝。公司副总裁谭远江预计，该产品全面推开后，年交易规模有望超过一千亿元人民币。

据公司新闻稿，运满满还宣布成立一亿元规模的专项保障资金。随着满运宝的正式上线，运满满建立了从信息撮合到线上支付定金、见证交易再到满运宝担保的交易闭环，成为国内第一家真正完成交易闭环的互联网物流平台。

满运宝的功能有点类似网上购物中常用的支付宝，即通过该平台的信用背书和运费担保，货主把运费预先支付到平台，司机承运结束后，货主确认支付到司机账户。若双方在交易过程中出现纠纷异常，平台通过标准的交易规则解决，同时承诺货损、延误、加价等多项交易保障。

此前，运满满已在华东江浙沪地区进行满运宝产品的试点，日交易额达600多万元。

交通部、发改委等十四个部门上周发布了促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）的通知。通知明确指出，要鼓励创新“互联网+”货运新业态，大力发展“互联网+”车货匹配，鼓励支持道路货运企业积极参与智能运输、智慧物流等各类试点示范。

2013年上线的运满满，目前已汇聚全国95%的公路物流货运信息和近八成的重卡司机，是全国最大的整车运力调度平台，其创始人兼首席执行官（CEO）张晖曾在阿里巴巴(BABA.N)工作七年。

该公司已完成多轮融资，引入红杉资本、云锋基金、纪源资本等多家知名投资机构，估值超过10亿美元。据国内媒体最近报导，公司计划明年启动IPO。（完）