未来一年积极寻求并购的中国企业接近六成 创历史新高--安永

路透上海11月30日 - 国际会计和咨询公司安永周四发布全球资本信心晴雨表调查报告，受经济趋好及资金成本较低等因素支持，未来一年将积极寻求开展并购的中国企业占受访者六成左右，创下历史新高。

本次晴雨表调查了来自43个国家和地区的3,000多名企业高级管理人员，其中有192名高管来自中国，受访企业涵盖14个行业领域。调查结果显示，全球近八成受访者认为全球经济呈现增长态势，持衰退观点的受访者仅占2%，较一年前明显下降。

安永(中国)企业咨询有限公司大中华区财务交易咨询服务主管合伙人苏丽表示，“低利率、现金储备盈余、充足的并购项目储备，以及处于历年新高的私募股权可投资金额，这些支持交易市场的积极因素，均将驱使未来几个月的并购活动。”

调查结果显示，58%中国受访者预计未来一年将积极寻求并购，创下安永开展该项调查以来的新高。持积极寻求并购的全球受访者占比亦达到56%，接近2015年的59%历史高点。

安永报告称，在未来12个月内，六大领域最有可能成为中企并购的热门行业：汽车与运输、金融服务、科技、消费品及零售、生命科学以及采矿和金属。而中国企业并购的前五大投资目的地依次是中国、美国、日本、英国和韩国。此外，中国继续成为全球第二大投资目的地，仅次于美国。

“中国企业投资日韩的热情，与中国消费升级相关。”安永中国华中区财务交易咨询服务主管合伙人袁皈泰举例称，中国企业对于投资韩国的衣饰美容业较有兴趣，主要原因之一就是看好这些产业与庞大中国市场相嫁接产生的巨大效益。

她说，英国本次成为中企热门投资地，主要是中国企业看好英国脱欧后的投资机会。虽然德国未列入中企前五大投资国，但她认为，基于德国正在推行的工业4.0计划以及制造业优势，中企对投资德国的热情从来就没有降低过。

苏丽还指出，新型私募股权投资基金的期限正在拉长，而且不少规模高达数十亿美元的亚洲基金已经成立或正在成立，这些亚洲基金的三至五成资金将投向中国，所以未来私募股权投资复苏将成并购市场的最大亮点，企业将面临过往五年来从未遇到过的与私募基金共同竞购标的资产的压力。

调查结果显示，全球受访者中，有超过51%的受访者认为私募股权基金将成为企业并购时的竞争者，中国受访者中持该种观点的比例亦达到45%。

另一国际会计与咨询公司普华永道上周发布报告称，今年前三季度，中国内地企业海外并购交易达572宗，金额977亿美元，接近2014年及2015全年的总和，但同比去年前三季度则分别下降14.8%和38.9%。相较去年的爆发式增长，今年前三季中国内地企业海外并购回归理性增长。（完）